Лига чемпионов
Советский спорт«Зенит» дома проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов
Футболисты РБ Лейпциг нанесли поражение игрокам Зенита в гостевом матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2:0. В составе немецкого клуба по голу забили Диего Демме и Марсель Забитцер. Туром ранее Зенит проиграл Лейпцигу со счетом 1:2.
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Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
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Судебное заседание по делу обвиняемой в вымогательстве Натальи Стришней, бывшей жены осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза, отложено до 14 ноября, поскольку женщина находится в коме.
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Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз вагонов из России
Кабинет министров Украины ускорил ввод запрета на ввоз вагонов из РФ, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года, заявил в среду депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства.
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В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
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Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК
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Кадыров призвал «убивая и сажая» наказывать за оскорбление чести в сети
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В «Формуле-1» прокомментировали второй подряд штраф Квята
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В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США
Нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
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Эрдоган и Трамп провели телефонный разговор
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
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