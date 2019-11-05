Футболисты РБ Лейпциг нанесли поражение игрокам Зенита в гостевом матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2:0. В составе немецкого клуба по голу забили Диего Демме и Марсель Забитцер. Туром ранее Зенит проиграл Лейпцигу со счетом 1:2.

Футбол Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу» в концовке матча ЛЧ Встреча группового этапа, состоявшая в среду, завершилась со счетом 1:2. Гол в составе "Локомотива" забил Алексей Миранчук (12-я минута), у итальянского клуба отличились Арон Рэмзи (4) и Дуглас Коста (90+3).

Космос Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.

Музыка Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия» Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.

Игры Bethesda забанила датамайнеров, которые искали баги в Fallout 76 Датамайнер и разработчик альтернативной карты Map76 для Fallout 76 Джарет Беркетт рассказал, что Bethesda заблокировала аккаунты группы энтузиастов, которая занимается поиском багов.

Экономика Ростуризм исполнил федеральный бюджет за девять месяцев на 30% Ростуризм за девять месяцев 2019 года исполнил расходы в рамках федерального бюджета на уровне 29,9%, что составляет порядка 6,9 млрд рублей.

Футбол Хонда подписал контракт с «Витессом» «Витесс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с японским полузащитником Кейсуке Хондой.

Экономика МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова подтвердила свою беременность На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.

Шоу-бизнес Наташа Королева потеряла ребенка 46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.

Происшествия Бывшая жена Цеповяза впала в кому перед заседанием суда Судебное заседание по делу обвиняемой в вымогательстве Натальи Стришней, бывшей жены осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза, отложено до 14 ноября, поскольку женщина находится в коме.

Политика Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз вагонов из России Кабинет министров Украины ускорил ввод запрета на ввоз вагонов из РФ, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года, заявил в среду депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства.

Шоу-бизнес У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.

Автоспорт В «Формуле-1» прокомментировали второй подряд штраф Квята Директор ФИА Майкл Маси прокомментировал решение судей Гран-при США оштрафовать пилота «Торо Россо» Даниила Квята.

Общество Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК.

Армия и оружие В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США Нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.