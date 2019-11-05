Лига чемпионов

Московский КомсомолецМосковский Комсомолец«Зенит» уступил в Лиге чемпионов «Лейпцигу»

В матче группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» дома проиграл немецкому «Лейпцигу» - 0:2. В первом тайме «Зенит» пропустил в дополнительное время от Диего Демме. Во втором тайме Марсель Забитцер удвоил преимущество немецкого клуба.
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