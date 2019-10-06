РПЛ

Петербургский дневникПетербургский дневник«Зенит» уверенно выиграл в Екатеринбурге

Чемпионы России быстро открыли счет: на третьей минуте Сердар Азмун заработал угловой, Дуглас Сантос исполнил подачу, борьбу за мяч выиграл Артем Дзюба, сбросив его головой под удар Браниславу Ивановичу, и капитан петербуржев мощно пробил ногой.
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Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
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В SDF предостерегли Турцию от операции в Сирии

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Журналисты «Известий» попали под обстрел в ДНР

Журналисты мультимедийного информационного центра "Известия" попали под обстрел в районе поселка Коминтерново в Донецкой народной республике (ДНР).
ТАСС 11:13
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Из российских аптек отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак

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Происшествия

В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки

РИА Новости 07:42
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Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье

Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
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Общество

Мэрия Москвы не согласовала акцию «Бессмертный ГУЛАГ» 13 октября

Мэрия Москвы повторно отказалась согласовать оппозиционерам акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ", сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе партии ПАРНАС.
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Зеленский захотел вернуться на сцену

Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
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Максим Галкин посмеялся над Лерой Кудрявцевой в инстаграме

Пародист не постеснялся посмеяться над ведущей с другого канала В своём инстаграме Макс выставил фото, в котором посмеялся над рейтингами передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".
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Общество

Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе

Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.
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Футбол

Гвардиола поведал о тренерском выборе между молодежью и трофеями

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поведал о тренерском выборе.
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Армия и оружие

Россия поставила ЦАР автоматы Калашникова и винтовки Мосина

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В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике

Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
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Ушла из жизни 33-летняя актриса Марина Куклина

Украинская актриса Марина Куклина, сыгравшая в десятках ролей в сериалах и кино, скончалась на 34-м году жизни.
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Парализованный француз вновь смог двигаться благодаря экзоскелету

Француз, парализованный в результате несчастного случая, снова смог ходить благодаря управляемому мозгом экзоскелету.
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Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
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Алла Пугачева пришла на день рождения Алины Редель в платье-балахоне

Наследница певицы пришла на день рождения Редель в черной длинной юбке, белой кофте и кожаных сапогах.
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