Чемпионы России быстро открыли счет: на третьей минуте Сердар Азмун заработал угловой, Дуглас Сантос исполнил подачу, борьбу за мяч выиграл Артем Дзюба, сбросив его головой под удар Браниславу Ивановичу, и капитан петербуржев мощно пробил ногой.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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