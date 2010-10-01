Футбол
Bobsoccer«Зенит»: уже в Туле. Без Лунева
"Зенит" прибыл в Тулу для участия в матче 16-го тура чемпионата России с "Арсеналом". Команда остановится в СК "Роял Отель Тула". Все футболисты за исключением Андрея Лунева, Малкома и Мамманы здоровы и готовы принять участие в завтрашней игре.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
Общество
«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ
В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
РИА Новости 08 ноября в 07:44
Шоу-бизнес
Андрей Разин заявил, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшается
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Сегодня заявление о состоянии Заворотнюк в своем микроблоге в Instagram сделал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.
Вокруг ТВ вчера в 18:59
Политика
Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского
Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.
РБК 06:54
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Политика
Трамп назвал дату публикации расшифровки второго разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом опубликует расшифровку его второго разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 ноября.
РИА Новости вчера в 13:25
Политика
Президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства
Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.
ТАСС 07:16
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Газета.Ru вчера в 16:00
Политика
МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
Дело "Украина против Российской Федерации" Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года.
РИА Новости вчера в 07:24
Происшествия
Отец виновника ДТП на Малышева отверг подозрения в подмене анализов
Екатеринбург-ТВ 06:13
Политика
Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Гаджеты
В полупроводниковой продукции, изготовленной Samsung Electronics на заказ, обнаружены дефекты
Представитель Samsung Electronics заверил, что ситуация исправлена, а ущерб оценивается в несколько миллионов долларов.
iXBT.com 07:07
Фигурное катание
Загитова рассказала о любимом японском блюде
В сети появился отрывок интервью Алины Загитовой для японского телевидения: фигуристка рассказала репортерам о том, какое блюдо является ее любимым и каковы ее мысли по поводу открытия японского ресторана в России.
Нева Спорт 07:21
Общество
Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Путин сообщил, что наградил Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного.
RT на русском 09:14
Футбол
Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Арсеналом»
Петербургский "Зенит" обыграл тульский "Арсенал" в матче 16-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 07:53
Происшествия
Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»
Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Мойка78 вчера в 13:31
Общество
Стало известно о переносе климатической зимы в Москве
Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Футбол
«Ротор» и «Чертаново» поделили очки
В матче 22-го тура ФНЛ "Ротор" и "Чертаново" в важном матче за места, позволяющие квалифицироваться в Премьер-Лигу, не смогли выявить победителя.
Soccer.ru вчера в 08:55
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
Игромания.ру 02:13
Общество
Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены
Говорит Москва вчера в 01:21
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, терапевт из США назвал список из 6 лекарств, прием которых может закончиться смертью для пожилых людей: Минеральные масла для лечения запора.
HotMurom.ru 07 ноября в 13:11
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле Петровского со стороны ВС Украины
RT на русском 03:13
Общество
Леонид Якубович прокомментировал информацию о своей госпитализации
Российская газета 07:13
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru вчера в 02:51