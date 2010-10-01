Футбол

BobsoccerBobsoccer«Зенит»: уже в Туле. Без Лунева

"Зенит" прибыл в Тулу для участия в матче 16-го тура чемпионата России с "Арсеналом". Команда остановится в СК "Роял Отель Тула". Все футболисты за исключением Андрея Лунева, Малкома и Мамманы здоровы и готовы принять участие в завтрашней игре.
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«Зенит»: уже в Туле. Без Лунева

Bobsoccerвчера в 10:09

Лунев не сыграет с «Арсеналом»

Нева Спортвчера в 10:25
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
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В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
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Андрей Разин заявил, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшается

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Силовики назвали причину смерти убитой в Петербурге выпускницы СПбГУ

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Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского

Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
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Политика

Трамп назвал дату публикации расшифровки второго разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом опубликует расшифровку его второго разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 ноября.
РИА Новости вчера в 13:25
Политика

Президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства

Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.
ТАСС 07:16
Общество

На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»

Газета.Ru вчера в 16:00
Политика

Иран и РФ начали строительство второго энергоблока АЭС «Бушер»

Известия 06:05
Политика

МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной

Дело "Украина против Российской Федерации" Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года.
РИА Новости вчера в 07:24
Происшествия

Отец виновника ДТП на Малышева отверг подозрения в подмене анализов

Екатеринбург-ТВ 06:13
Политика

Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура

Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
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В США научились делать водку из воды и воздуха

Профиль 08 ноября в 12:42
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На Кубани возросло число детей, госпитализированных с отравлением

РИА Новости 08:40
Гаджеты

В полупроводниковой продукции, изготовленной Samsung Electronics на заказ, обнаружены дефекты

Представитель Samsung Electronics заверил, что ситуация исправлена, а ущерб оценивается в несколько миллионов долларов.
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Загитова рассказала о любимом японском блюде

В сети появился отрывок интервью Алины Загитовой для японского телевидения: фигуристка рассказала репортерам о том, какое блюдо является ее любимым и каковы ее мысли по поводу открытия японского ресторана в России.
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Общество

Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Путин сообщил, что наградил Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного.
RT на русском 09:14
Футбол

Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Арсеналом»

Петербургский "Зенит" обыграл тульский "Арсенал" в матче 16-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 07:53
Происшествия

Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»

Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
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Общество

Стало известно о переносе климатической зимы в Москве

Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
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Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Футбол

«Ротор» и «Чертаново» поделили очки

В матче 22-го тура ФНЛ "Ротор" и "Чертаново" в важном матче за места, позволяющие квалифицироваться в Премьер-Лигу, не смогли выявить победителя.
Soccer.ru вчера в 08:55
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«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории

Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
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Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены

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Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, терапевт из США назвал список из 6 лекарств, прием которых может закончиться смертью для пожилых людей: Минеральные масла для лечения запора.
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Группа ПИК Сергея Гордеева запустит «Убер» для строителей

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В ДНР сообщили об обстреле Петровского со стороны ВС Украины

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Леонид Якубович прокомментировал информацию о своей госпитализации

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В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
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