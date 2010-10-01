"Зенит" прибыл в Тулу для участия в матче 16-го тура чемпионата России с "Арсеналом". Команда остановится в СК "Роял Отель Тула". Все футболисты за исключением Андрея Лунева, Малкома и Мамманы здоровы и готовы принять участие в завтрашней игре.

«Зенит»: уже в Туле. Без Лунева

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