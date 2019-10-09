Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RUНа матче «Зенита» в Лейпциге ожидается аншлаг

На матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между немецким «Лейпцигом» и российским «Зенитом» ожидаются полные трибуны.
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