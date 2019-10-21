Около 1500 болельщиков «Зенита» отправятся в Лейпциг, чтобы поддержать петербургскую команду в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против местного клуба «РБ Лейпциг».

«Зенит» в Лейпциге поддержат около 1500 болельщиков

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