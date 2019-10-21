Лига чемпионов
Soccer.ru«Зенит» в Лейпциге поддержат около 1500 болельщиков
Представитель пресс-службы «Зенита» Антон Макаренко заявил, что около 1500 болельщиков «сине-бело-голубых» отправятся на выездной матч Лиги чемпионов против «Лейпцига» в Германию. Ожидается около 1500 болельщиков «Зенита» на матче с «Лейпцигом».
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Крыша террариума загорелась в понедельник вечером в зоопарке Южно-Сахалинска.
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Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
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Минздрав начал модернизацию первичного звена здравоохранения - поликлиник, районных больниц федьдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
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Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
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Если сравнивать с последними фильмами студии Marvel, бюджет которых превышает 300 миллионов, то даже в случае провала данной ленты в прокате, Warner Bros. не получили бы большой ущерб.
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