В матче 15-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги петербургский «Зенит» на своем поле сыграл вничью с московским ЦСКА. Игра, состоявшаяся на «Газпром Арене», завершилась со счетом 1:1.

«Зенит» в Петербурге сыграл вничью с ЦСКА

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