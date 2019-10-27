РПЛ
Мойка78«Зенит» в Самаре играет с «Крыльями Советов»
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
На стадионе «Самара Арена» начался матч 14-го тура РПЛ между местными «Крыльями Советов» и петербургским «Зенитом». Ранее были названы стартовый составы команд.
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