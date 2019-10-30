Петербургские футболисты выйдут на поле в лазурной форме. Вратарь команды облачится в желтое, сообщается на официальном сайте «Зенита». Гости сыграют в белом, для вратаря выбрана оранжевая форма.

«Зенит» в лазурном сыграет с «Томью» в белом

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