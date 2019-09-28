РПЛ

Gazeta.SPbGazeta.SPb«Зенит» в матче с «Локомотивом» поддержит две тысячи болельщиков

Локомотив — Зенит
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Около двух тысяч болельщиков поддержат «Зенит» в матче с «Локомотивом». Команды встретятся на стадионе «РЖД Арене» в Москве 28 сентября. Встреча пройдет в рамках одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги.
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