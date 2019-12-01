Поединок 18-го тура РПЛ состоялся в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершился минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.Победный гол в матче был забит на 21-й минуте.

«Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» в матче РПЛ

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