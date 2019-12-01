РПЛ

P1spb.ruP1spb.ru«Зенит» вдесятером обыграл «Спартак»

Зенит — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Олег Шатов
28′
29′
Зелимхан Бакаев
34′
Илья Кутепов
44′
Наиль Умяров
46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
49′
54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
63′
67′
Алекс Крал
73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
75′
Самуэль Жиго
88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
90′+3′
Петербургский "Зенит" играя вдесятером с 49-ой минуты матча обыграл "Спартак" с минимальным счетом 1:0 на "Газпром Арене" при поддержке свыше 55 тысяч зрителей. Единственный гол в матче был забит на 21-ой минуте встречи, мяч в свои ворота забил Илья Кутепов.
Читать в источнике
Комментировать69

Подробнее о событии

Волевая победа «Зенит» в видеообзоре сражения на «Газпром-арене» против «Спартака»

Sport.ru14:14

Кутепов мог решить, что Дзюба его толкнул. Но не мог прекращать играть

Матч ТВ14:49

«Зенит» обыграл «Спартак» благодаря автоголу Кутепова

Чемпионат12:53

«Зенит» гарантированно уйдет лидером на зимний перерыв после победы над «Спартаком»

Sports.ru12:54

«Зенит» победил «Спартак», Дзюба организовал автогол Кутепова, Мешков удалил Оздоева

Спорт-Экспресс12:53

«Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» благодаря автоголу Кутепова

Metaratings13:32

«Зенит» победил «Спартак», отыграв половину матча в меньшинстве

Фонтанка.Ру13:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 20:39, Ашберн
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании

Газета.Ru 16:59
Хоккей

«Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

РИА Новости 11:24
Общество

Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат

Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости 16:14
Шоу-бизнес

Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми

Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Газета.Ru вчера в 12:23
Происшествия

В районе Забайкалья объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом

RT на русском 19:25
Армия и оружие

В США рассказали о «винтажной» обороне России и ошиблись

Арктическое побережье России защищают мобильные береговые ракетные комплексы (БРК) «Рубеж» (SSC-3 Styx по классификации НАТО), использующие «винтажные» дозвуковые противокорабельные ракеты П-15 (П-15М) «Термит» (SS-N-2 Styx), пишет Forbes.
Lenta.ru 16:09
Происшествия

Под Ярославлем пять человек умерли от отравления неизвестной жидкостью

Трое мужчин и две женщины скончались в поселке Дубки после употребления неустановленного вещества.
Российская газета 06:37
Культура

Продюсер «Симпсонов» высказался о закрытии сериала

О возможном закрытии «Симпсонов» накануне сообщил композитор Дэнни Эльфман, написавший главную музыкальную тему сериала.
Культуромания 29 ноября в 09:21
Авто

Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря

С 1 декабря 2019 года в РФ обязательным условием эксплуатации автомобиля станет использование зимней резины.
Автоновости дня 11:25
Политика

На Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия

Новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать, об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.
РИА Новости 18:03
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru 29 ноября в 18:47
Происшествия

Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

Известия 15:22
Кино

В прокат вышел фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо», является единственным вратарем, который был удостоен «Золотого мяча».
Культуромания 00:49
Происшествия

В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо

Газета.Ru 11:37
Технологии

Главный вопрос вселенной: на что способен квантовый компьютер Google

Ученым из Google с помощью квантового компьютера Sycamore удалось решить задачу, которую не способен выполнить даже самый мощный в мире суперкомпьютер IBM Summit.
РБК 29 ноября в 19:01
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в Москве

РИА Новости 05:56
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Известия 20:00
Происшествия

Замглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест

РБК 08:14
Общество

Сомнолог дал рекомендации работникам со сменным графиком

Глава Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин дал советы гражданам, работающим по сменному графику.
iReactor 15:29
Армия и оружие

The New York Times: российские военные в августе атаковали лагерь беженцев в Сирии

В августе 2019 года российская авиация атаковала лагерь для перемещенных лиц в районе сирийского города Хасс, пишет The New York Times.
Дождь 11:59
Общество

Жители Владивостока потребовали отмены пенсионной реформы в ДФО

Во Владивостоке прошел митинг за снижение пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока.
EastRussia 19:20
Хоккей

Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены

Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Life.ru вчера в 13:13
Общество

В Крыму закрылся роскошный отель Ротару

В Крыму закрылась гостиница «Вилла София», которая принадлежит украинской певице Софии Ротару.
Известия 16:59
Хоккей

«Трактор» поместил Василия Демченко в список отказов

Челябинск Сегодня 03:59
Кино

В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»

В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
Evo-rus.com 03:48
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Политика

Конгрессмен Джо Сестак вышел из президентской предвыборной гонки в США

Конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Джо Сестак объявил о выходе из президентской предвыборной гонки в США.
ТАСС 20:13
Политика

В Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России

У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
REGNUM 09:08
Технологии

Опубликована «живая» фотография Sony PlayStation 5 и DualShock 5

Напомним, что игровая приставка будет представлена только к концу следующего года и в продажу поступит к рождественским праздникам.
Astera 14:34
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости 12:14
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное