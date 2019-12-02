РПЛ

РБКРБК«Зенит» в меньшинстве победил «Спартак» в матче чемпионата России

Зенит — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Олег Шатов
28′
29′
Зелимхан Бакаев
34′
Илья Кутепов
44′
Наиль Умяров
46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
49′
54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
63′
67′
Алекс Крал
73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
75′
Самуэль Жиго
88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
90′+3′
Центральный матч 18-го тура чемпионата России по футболу завершился победой «Зенита» над «Спартаком». Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Судил игру Виталий Мешков из Дмитрова.
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