Петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" на своем поле со счетом 1:0. Единственный гол в центральной встрече 18 тура РПЛ в свои ворота забил Илья Кутепов. С 50-й минуты хозяева поля играли вдесятером. За вторую желтую карточку с поля был удален Магомед Оздоев.

Политика Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.

Биатлон Фуркад: нельзя отстранять спортсменов от соревнований на основании паспорта Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал возможное отстранение российских спортсменов от крупных соревнований на четыре года из-за скандала вокруг базы данных московской лаборатории.

Здоровье На Кубани власти региона планируют решить проблему дефицита педагогов Власти Краснодарского края планируют решить проблему нехватки педагогов на Кубани за счет трудоустройства переезжающих в регион специалистов отрасли и реализации федеральной программы "Земский учитель", сообщила в интервью ТАСС вице-губернатор края Анна Минькова.

Экономика Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.

Общество Названы регионы России с самыми большими зарплатами Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.

Происшествия В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.

Происшествия Историка Соколова перевели в психбольницу «Бутырки» «Соколов был доставлен из петербургского СИЗО "Кресты" и сейчас находится в психбольнице СИЗО "Бутырка", где ему будет проведена психиатрическая экспертиза»,— заявила представительница ОНК Москвы.

Авто Что изменилось для автомобилистов в России с 1 декабря С 21 декабря в России вводится новый экологический класс «Евро-6», распространяющийся на транспортные средства категорий M и N – грузовые и пассажирские автомобили.

Политика Торговые переговоры между США и Китаем приостановились из-за Гонконга Одной из причин для приостановки переговоров между Китаем и США по вопросам заключение торгового соглашения стал американский закон о демократии и правах человека в Гонконге, заявляет портал Axios со ссылкой на собственные источники.

Общество Минпромторг выступил за обсуждение запрета детского шампанского В октябре Милонов предложил Минпромторгу ограничить продажу детского шампанского и сигарет на территории страны, которые, по его мнению, формируют у детей положительное отношение ко взрослым «прообразам» данных товаров.

Политика В МИД Украины оценили слова Володина о распаде страны Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в своем Facebook прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.

Энергетика Нефть Brent подорожала до $61,24 после резкого падения в пятницу Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $61,24 за баррель, что на $0,75 (1,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.