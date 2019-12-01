Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла в воскресенье, 1 декабря, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0.

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