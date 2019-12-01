Центральный матч 18-го тура чемпионата России по футболу завершился победой «Зенита» над «Спартаком». Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Судил игру Виталий Мешков из Дмитрова.

«Зенит» в меньшинстве победил «Спартак» в матче чемпионата России

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