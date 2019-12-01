Санкт-петербургский «Зенит» на своем поле в меньшинстве обыграл московский «Спартак». Игра, проходившая в воскресенье, 1 декабря, завершилась со счетом 1:0 в пользу бело-голубых. Автором единственного гола стал защитник столичного клуба Илья Кутепов, который оформил автогол на 21-й минуте матча.

«Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» со счетом 1:0

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