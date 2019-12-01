РПЛ

ИзвестияИзвестия«Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» со счетом 1:0

Зенит — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Олег Шатов
28′
29′
Зелимхан Бакаев
34′
Илья Кутепов
44′
Наиль Умяров
46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
49′
54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
63′
67′
Алекс Крал
73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
75′
Самуэль Жиго
88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
90′+3′
Санкт-петербургский «Зенит» на своем поле в меньшинстве обыграл московский «Спартак». Игра, проходившая в воскресенье, 1 декабря, завершилась со счетом 1:0 в пользу бело-голубых. Автором единственного гола стал защитник столичного клуба Илья Кутепов, который оформил автогол на 21-й минуте матча.
Читать в источнике
Комментировать66

Подробнее о событии

Кутепов мог решить, что Дзюба его толкнул. Но не мог прекращать играть

Матч ТВ14:49

«Зенит» гарантированно уйдет лидером на зимний перерыв после победы над «Спартаком»

Sports.ru12:54

«Зенит» победил «Спартак», отыграв половину матча в меньшинстве

Фонтанка.Ру13:00

Кутепов забил автогол в матче против «Зенита»

Metaratings13:32

Волевая победа «Зенит» в видеообзоре сражения на «Газпром-арене» против «Спартака»

Sport.ru14:14

«Зенит» победил «Спартак», Дзюба организовал автогол Кутепова, Мешков удалил Оздоева

Спорт-Экспресс12:53

«Зенит» отстоял победу в меньшинстве и увеличил отрыв от преследователей до 8 очков. Гол организовал Дзюба, биться целый тайм со «Спартаком» пришлось без Оздоева

Спорт уик-энд13:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:33, Ашберн
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Дождь 28 ноября в 09:48
Происшествия

В Забайкалье обнародовали имена погибших в ДТП с автобусом

Правительство Забайкальского края обнародовало список из 15 человек, погибших в ДТП с автобусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
РИА Новости 12:56
Происшествия

В Брянской области трое детей утонули, провалившись под лёд

Брянские новости 15:53
Армия и оружие

Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО

Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
РИА Новости 13:24
Армия и оружие

В ДНР рассказали об испытаниях новой станции радиоэлектронной борьбы

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о проведении испытаний станции радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для обнаружения и создания помех системам сотовой связи.
РИА Новости 09:55
Хоккей

Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены

Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Life.ru вчера в 13:13
Армия и оружие

Первая загоризонтная РЛС заступила на дежурство в Мордовии

Первая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» заступила на боевое дежурство в Мордовии в воскресенье, 1 декабря.
Известия 08:46
Технологии

Законопроект о школьной медицине может быть принят в весеннюю сессию 2020 года

Как отметил Дмитрий Морозов, без медицинского работника в школе произошёл разрыв между образовательной организацией и детской поликлиникой, в том числе в вопросах вакцинации, профилактических осмотров, диспансеризации.
Парламентская газета 27 ноября в 16:01
Общество

Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии

Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru 10:23
Армия и оружие

Пять самых грозных российских самолетов назвали в США

Российская газета 29 ноября в 07:45
Политика

Украинский МИД призвал правоохранителей оценить заявления Володина

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обратился к правоохранительным органам страны с просьбой оценить законность высказывания председателя ГД РФ Вячеслава Володина о том, что ряд областей может выйти из состава Украины из-за притеснения нацменьшинств.
News.ru 16:21
Футбол

Месси принёс «Барселоне» победу над «Атлетико» в 15-м туре Примеры

RT на русском 16:51
Экономика

Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
РИА Новости 29 ноября в 10:55
Технологии

Опубликована «живая» фотография Sony PlayStation 5 и DualShock 5

Напомним, что игровая приставка будет представлена только к концу следующего года и в продажу поступит к рождественским праздникам.
Astera 14:34
Шоу-бизнес

Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми

Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Газета.Ru вчера в 12:23
Футбол

ЦСКА уступил «Арсеналу» в матче молодежных команд

Спорт-Экспресс 05:55
Шоу-бизнес

Анна Семенович из-за болезни сделала операцию на груди

Анна Семенович стала гостьей передачи «Секрет на миллион». В эфире НТВ певица рассказала, что из-за болезни делала операцию на груди.
Актуальные Новости вчера в 23:58
Политика

Порошенко заявил об ослаблении международной солидарности с Украиной

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что за последние полгода солидарность международного сообщества с Украиной ослабла.
Газета.Ru 14:23
Кино

Появился новый кадр со съемок «Аватара 2»

На официальной странице "Аватара" выложен кадр со съёмок палубы "Морского дракона" - большого корабля, который перевозит другие плавсредства.
Российская газета 11:09
Происшествия

В Киеве расстреляли автомобиль депутата с ребенком

BFM.ru 12:06
Общество

Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии

Совет Федерации на своем сайте опубликовал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия.
ЗакC.Ру 29 ноября в 05:30
Футбол

Стали известны соперники сборной России на Евро-2020

Матч группового этапа Евро-2020 между Россией и Бельгией состоится 13 июня. Соперниками России в группе B также стали Дания и Финляндия.
Экономика сегодня вчера в 13:09
Спорт

Сборная РФ по пляжному футболу обыграла Японию в матче за бронзу ЧМ

Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира в Парагвае.
РИА Новости 15:20
Политика

Участие Горбачева в рекламе пиццы в 1990-х объяснили

Бывший президент СССР Михаил Горбачев снялся в рекламе американской сети ресторанов Pizza Hut в 1990-х годах, так как нуждался в деньгах для работы своего фонда.
Lenta.ru 14:29
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании

Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.
Газета.Ru 16:59
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Интерфакс 14:53
Армия и оружие

В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Аргументы и Факты вчера в 15:31
Авто

Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин

Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
РБК 12:32
Здоровье

Ученые назвали безопасную дозу алкоголя для женщин и мужчин

Максимальная дневная доза алкоголя, по мнению экспертов, составляет 0,3 литра пива для женщин - это один бокал вина, а для мужчин — 0,6 литра пива, то есть два бокала вина.
Neva.Today 28 ноября в 09:22
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное