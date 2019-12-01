Футболисты петербургского "Зенита" на своем поле одержали победу над московским "Спартаком" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0.

«Зенит» в меньшинстве победил «Спартак» в РПЛ

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