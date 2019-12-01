РПЛ

ИзвестияИзвестия«Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» со счетом 1:0

Зенит — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Олег Шатов
28′
29′
Зелимхан Бакаев
34′
Илья Кутепов
44′
Наиль Умяров
46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
49′
54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
63′
67′
Алекс Крал
73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
75′
Самуэль Жиго
88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
90′+3′
Санкт-петербургский «Зенит» на своем поле в меньшинстве обыграл московский «Спартак». Игра, проходившая в воскресенье, 1 декабря, завершилась со счетом 1:0 в пользу бело-голубых. Автором единственного гола стал защитник столичного клуба Илья Кутепов, который оформил автогол на 21-й минуте матча.
Читать в источнике
Комментировать67

Подробнее о событии

Такой «Спартак» можно обыгрывать и вдесятером. «Зенит» - «Спартак» - 1:0

Спорт уик-энд17:42

«Зенит» победил «Спартак», Дзюба организовал автогол Кутепова, Мешков удалил Оздоева

Спорт-Экспресс12:53

«Зенит» победил «Спартак», отыграв половину матча в меньшинстве

Фонтанка.Ру13:00

Видео: болельщиков «Спартака» не выпускают со стадиона в Питере

Чемпионат13:52

«Зенит» опять обыграл «Спартак»: автогол, удаление и стычка спартаковцев между собой. Видео + огненные комментарии Дзюбы и Тедеско

Матч ТВ10:31

«Зенит» гарантированно уйдет лидером на зимний перерыв после победы над «Спартаком»

Sports.ru12:54

Волевая победа «Зенит» в видеообзоре сражения на «Газпром-арене» против «Спартака»

Sport.ru14:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 18:53, Ашберн
Армия и оружие

Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

Вести.Ru 05:40
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Транспорт

РЖД начнет продавать билеты на автобусы и самолеты в 2020 году

«Российские железные дороги» (РЖД) планируют в 2020 году начать продавать билеты на самолеты, автобусы и водный транспорт.
РБК 17:47
Технологии

Операторы померились скоростями в метро

Операторы померились скоростями в метро В московском метро сменился лидер по скорости интернета: показатели «МегаФона» и МТС оказались выше, чем у провайдера Wi-Fi «МаксимаТелеком», занимавшего первое место в последние годы, выяснила TelecomDaily.
Коммерсантъ 17:35
Футбол

Хусаинов: гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» проходит в настоящее время на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Чемпионат 11:59
Политика

Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»

Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
РБК 13:15
Происшествия

В Киеве расстреляли автомобиль депутата с ребенком

BFM.ru 12:06
Игры

Опубликована «живая» фотография Sony PlayStation 5 и DualShock 5

Напомним, что игровая приставка будет представлена только к концу следующего года и в продажу поступит к рождественским праздникам.
Astera 14:34
Политика

На Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия

Новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать, об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.
РИА Новости 18:03
Происшествия

СК ищет свидетелей ДТП с автобусом в Забайкалье

Следователи ищут свидетелей аварии с автобусом в Забайкальском крае, в которой погибли 19 человек.
BFM.ru 10:18
Происшествия

Родственникам погибших в ДТП в Забайкалье выделят деньги на похороны

RT на русском 18:45
Происшествия

Выжившие пассажиры разбившегося автобуса в Забайкалье рассказали о трагедии

Чита.Ру 17:19
Футбол

Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» в матче Ла Лиги

Каталонская "Барселона" обыграла мадридский "Атлетико" в матче 15-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru 18:29
Происшествия

При стрельбе в Новом Орлеане пострадали 11 человек

В результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан в штате Луизиана пострадали 11 человек, двое из них находятся в критическом состоянии.
RT на русском 09:25
Общество

В Крыму закрылся роскошный отель Ротару

В Крыму закрылась гостиница «Вилла София», которая принадлежит украинской певице Софии Ротару.
Известия 16:59
Спорт

Галактионов поздравил Лихачева с бронзой ЧМ по пляжному футболу

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поздравил рулевого национальной команды по пляжному футболу Михаила Лихачева с завоеванием бронзы чемпионата мира-2019.
Спорт-Экспресс 15:48
Происшествия

Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24

Число погибших при аварии туристического автобуса в тунисской провинции Джендуба возросло до 24 человек, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
RT на русском 15:47
Финансы

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости 16:04
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»

РИА Новости 18:21
Экономика

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

РИА Новости 10:26
Армия и оружие

Совбез: в России практически решили проблему жилья для бывших военных

"Практически решена проблема предоставления постоянного жилья военнослужащим, подлежащим увольнению в запас или отставку", - сказал Попов в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости 17:19
Здоровье

Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи

Рак легких можно распознать по рукам, выяснили специалисты из Британии. Так, в 30% случаев у онкобольных отмечается искривление пальцев рук.
Волгоградская правда 06:19
Музыка

Ани Лорак вернулась на Украину и расплакалась на сцене

Украинская певица Ани Лорак, проживающая в Москве и выступающая на российской сцене, посетила 29 ноября Киев, где приняла участие в съемках новогоднего концерта телеканала "Интер", сообщает Российский Диалог со ссылкой на kp.ua.
Российский Диалог вчера в 12:45
Происшествия

Замглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест

РБК 08:14
Футбол

«Динамо» обыграло «Олимпик» в матче чемпионата Украины

Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Олимпик" в гостевом матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 15:06
Футбол

Дзюба выложил пост после победы «Зенита» над «Спартаком»

Газета.Ru 15:55
Политика

В Токио прошел митинг с требованием вернуть Южные Курилы

Коммерсантъ 14:57
Авто

Новый Nissan Note удивит сдвижными дверями и расходом топлива

Ожидается, что внешность новинки будет выполнена в стиле актуального седана Sentra, а расход топлива у гибридной версии e-Power в комбинированном цикле не превысит 4 литров на 100 километров.
Motor 10:59
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Армия и оружие

Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах

Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Вести.Ru 13:46
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное