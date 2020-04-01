Коронавирус

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-Петербург«Зенит» ведет переговоры о сокращении зарплат игроков и тренеров

Ранее сообщалось, что футболисты ряда клубов РПЛ согласились на понижение зарплаты на время приостановки чемпионата России из-за коронавируса. Также от зарплаты отказались игроки ряда европейских клубов.
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Александр Медведев
У нас очень хороший прогресс, и я думаю, что завтра или, в крайнем случае, в субботу мы об этом объявим.
— Александр МедведевMetaratings вчера в 15:16

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