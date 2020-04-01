Коронавирус
Телеканал Санкт-Петербург«Зенит» ведет переговоры о сокращении зарплат игроков и тренеров
Ранее сообщалось, что футболисты ряда клубов РПЛ согласились на понижение зарплаты на время приостановки чемпионата России из-за коронавируса. Также от зарплаты отказались игроки ряда европейских клубов.
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У нас очень хороший прогресс, и я думаю, что завтра или, в крайнем случае, в субботу мы об этом объявим.
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ФК «Зенит» надеется в конце недели объявить о снижении зарплат игрокам из-за коронавируса
ТАСС Спортвчера в 13:45
«Зенит» ведет переговоры с игроками и тренерами о сокращении зарплаты
Российская газета01 апреля в 14:31
«Зенит» ведет переговоры с игроками о снижении зарплат из-за коронавируса
Московский Комсомолец01 апреля в 14:29
«Зенит» ведёт переговоры с командой и тренерским штабом о сокращении зарплаты
Чемпионат01 апреля в 13:16
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 07:10, Ашберн
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