У нас очень хороший прогресс, и я думаю, что завтра или, в крайнем случае, в субботу мы об этом объявим.

Ранее сообщалось, что футболисты ряда клубов РПЛ согласились на понижение зарплаты на время приостановки чемпионата России из-за коронавируса. Также от зарплаты отказались игроки ряда европейских клубов.

«Зенит» ведет переговоры о сокращении зарплат игроков и тренеров

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