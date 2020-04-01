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Газета.RuГазета.Ru«Зенит» ведет переговоры о сокращении зарплат игроков и тренеров

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев заявил, что клуб ведет переговоры с футболистам о сокращении зарплат из-за паузы в чемпионате России.
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ФК «Зенит» ведет переговоры о сокращении зарплат среди игроков и тренеров

Футбольный клуб "Зенит" находится в процессе переговоров с командой и тренерским штабом о сокращении зарплат на период карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.
ТАСС Спортвчера в 13:56

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«Зенит» объявит о сокращении зарплат игрокам вслед за «Спартаком»

Спорт день за днемвчера в 17:08

«Зенит» ведёт переговоры с командой и тренерским штабом о сокращении зарплаты

Чемпионатвчера в 13:16

«Зенит» обсуждает возможность сокращения зарплат игрокам и тренерскому штабу

Metaratingsвчера в 15:10

«Зенит» ведет переговоры с игроками и тренерами о сокращении зарплаты

Российская газетавчера в 14:31

«Зенит» ведет переговоры с игроками о снижении зарплат из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 14:29

ФК «Зенит» ведёт переговоры о сокращении зарплат игроков

News.ruвчера в 14:02

ФК «Зенит» готовится к сокращению зарплат среди игроков и тренеров

Online47.ruвчера в 15:30
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 00:59, Ашберн
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Политика

Самолет с российской гуманитарной помощью приземлился в США

REGNUM вчера в 18:37
Общество

В Италии медики из России увидели «странные» случаи смерти от COVID-19

За сутки в одном из пансионатов, где работают медики-добровольцы, в том числе из России, таких "странных" больных умерло по меньшей мере пять, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:50
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется

Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 16:21
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 апреля

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 1 апреля число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 823,6 тыс. человек.
РБК 00:43
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:16
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 6%

Стоимость нефти марки Brent в четверг выросла более чем на 6%, передает РИА «Новости», ссылаясь на информацию с торговых площадок.
МИР 24 вчера в 23:45
Происшествия

СК начал проверку из-за заражения коронавирусом в больнице в Коми

Следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара в Республике Коми.
RT на русском вчера в 19:16
Общество

«Почта России» доставит все пенсии и пособия на дом

Только 8% граждан, получающих пенсии, до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи.
Большой бизнес вчера в 17:52
Футбол

РФС продлил приостановку всех футбольных турниров до лета

Российский футбольный союз (РФС) продлил приостановку всех футбольных турниров до лета. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Газета.Ru вчера в 22:14
Культура

Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет.
РИА Новости вчера в 23:41
Футбол

«Крылья Советов» оказались на грани ликвидации

«Крылья Советов» могут прекратить существование. Как сообщает 63.ru, самарцы оказались на грани ликвидации из-за долгов.
Sport24.ru вчера в 07:14
Единоборства

Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

Lenta.ru вчера в 18:16
Здоровье

В Омской области восемь человек заразились коронавирусом

По состоянию на сегодня, 2 апреля, в Омской области на карантине находятся 7146 омичей, еще 2332 человека сняли с учета.
Город55.ру вчера в 22:59
Политика

Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО

Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 20:01
Политика

Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам на владение землей в Крыму

Евросоюз подверг критике решение запретить иностранным гражданам и компаниям владение земельными участками в Крыму, назвав его "нарушением международного гуманитарного права".
РИА Новости вчера в 11:00
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Технологии

МГУ имени М.В. Ломоносова присоединился к Московскому инновационному кластеру

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:01
Общество

В Кузбассе рассказали о состоянии зараженного коронавирусом пациента

Состояние пациента в Кузбассе, зараженного коронавирусной инфекцией, врачи оценивают, как стабильное, под наблюдением врачей находятся пять человек с подозрением на контакт с носителями вируса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 00:32
Здоровье

Стало известно, как проведут 9 мая в Алтайском крае

В Алтайском крае зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-2019.
Катунь 24 00:28
Гаджеты

Apple совсем скоро может представить новый iPhone 9

Ранее компания Apple представила несколько новых продуктов, в том числе iPad Pro и новый MacBook Air, но первый квартал 2020 года также должен был принести всем захватывающий новый iPhone.
МИТ 31 марта в 10:00
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
RT на русском вчера в 21:45
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Хоккей

«Адмирал» снялся с нового сезона КХЛ из-за коронавируса

«В Континентальной хоккейной лиге команда "Адмирал" от Приморья в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U18, а также детско-юношеская спортивная школа», - сказано в опубликованном ведомством заявлении.
ProstoProSport вчера в 01:13
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru вчера в 03:55
Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform вчера в 08:39
Общество

В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Российская газета вчера в 12:02
Армия и оружие

Северный флот получит пять новых атомных «Ясеней»

REGNUM 31 марта в 12:59
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС вчера в 18:44
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