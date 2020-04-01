Футбольный клуб "Зенит" находится в процессе переговоров с командой и тренерским штабом о сокращении зарплат на период карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.

с чего всё началось

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев заявил, что клуб ведет переговоры с футболистам о сокращении зарплат из-за паузы в чемпионате России.

«Зенит» ведет переговоры о сокращении зарплат игроков и тренеров

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