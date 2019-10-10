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РИА НовостиРИА Новости«Зенит» вновь попытается приобрести защитника «Ювентуса», пишут СМИ

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" в грядущее зимнее трансферное окно вновь попытается приобрести защитника туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани, сообщает calciomercato.com.
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