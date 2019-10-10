Футбол
РИА Новости«Зенит» вновь попытается приобрести защитника «Ювентуса», пишут СМИ
Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" в грядущее зимнее трансферное окно вновь попытается приобрести защитника туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани, сообщает calciomercato.com.
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Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Происшествия
В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки
Тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, обнаружили в Саратове, сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя правительства региона Роман Бусаргин.
Хоккей
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»
«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Происшествия
Взрыв прогремел на иранском танкере в Красном море
На танкере в Красном море неподалеку от Саудовской Аравии произошел взрыв.
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Экономика
Дагестанские предприниматели оказались успешнее московских
По данным Росстата, у дагестанских ИП она составила в среднем 19,6 миллиона на одного бизнесмена в год, на втором месте предприниматели Сахалина (10,3 милллиона рублей).
Происшествия
Чемпион мира по боксу попал в серьезное ДТП
Чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) американец Эррол Спенс попал в серьезную аварию в Далласе, сообщает CBS.
Политика
Путин обсудил с президентом Туркменистана поставки автомобилей Aurus
Гаджеты
AMD впервые за 12 лет заняла более 30% процессорного рынка
Проще говоря, стоит ожидать, что и реальные поставки процессоров AMD в третьем квартале существенно выросли — стоит лишь дождаться данных от надёжных источников.
Здоровье
Жители Петербурга смогут бесплатно проверить свертываемость крови
14 октября сразу три медицинских учреждения предоставят возможность сдать бесплатный анализ на свертываемость крови.
Политика
Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
Происшествия
Суд начал предварительные слушания по делу, где фигурирует Атамбаев
Суд Первомайского района Бишкека приступил к предварительным слушаниям по уголовному делу, в котором фигурирует бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей
По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 год, превысила миллиард рублей.
Экономика
Участникам российских офшоров могут разрешить не раскрывать владельцев
Компании, которые являются участниками специальных административных районов (САР) и территорий опережающего развития (ТОР), смогут не раскрывать в ЕГРЮЛ (Едином государственном реестре юридических лиц) сведения с долями общества и данными их владельцев, такие изменения в закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» предложило Минэкономразвития.
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Происшествия
Подозреваемый в расчленении женщины в Чите собирается раскрыть мотивы
Футбол
Футболисты сборной России разгромили Шотландию в отборе Евро-2020
Встреча в столичных «Лужниках» завершилась со счетом 4:0. Все голы в матче были забиты во втором тайме.
Общество
Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке
Шоу-бизнес
Умерла вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева
Советская и российская актриса, вдова Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась в возрасте 95 лет.
Политика
Зеленский прокомментировал отсутствие авиасообщения с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона прокомментировал отсутствие авиасообщения между его страной и Россией.
Экономика
Минфин предложил запретить банкам навязывать дополнительные услуги
Минфин предложил штрафовать банки за навязывание дополнительных услуг при выдаче потребкредита или займа, за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога, сообщает «Коммерсантъ».
Здоровье
Водителей проверят на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Политика
Пранкеры Вован и Лексус разыграли американского сенатора
Армия и оружие
В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии
Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
Автоспорт
Боттас стал лучшим и на второй практике Гран-при Японии
Финский пилот Валттери Боттас, выступающий за команду "Формулы-1" Mercedes, показал лучшее время прохождения круга и во второй практике Гран-при Японии – 1 минута 27,785 секунды.
Футбол
Дзюба отметил поддержку болельщиков на матче с Шотландией
Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба после отборочного матча чемпионата Европы-2020 с Шотландией (4:0) поблагодарил болельщиков, которые почти заполнили стадион «Лужники», за поддержку.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова порадовалась, что ее слушают через силу
Игры
Epic – На этой неделе раздают Surviving Mars с DLC Space Race
Вместе с базовой версией Surviving Mars магазин пополнили и все дополнения, одно из которых – Space Race можно также скачать бесплатно.
Политика
Рыбаки заявили о потере более ₽150 млрд из-за морской границы с США
Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) подсчитала потери российской рыбопромышленной отрасли из-за действия подписанного почти 30 лет назад соглашения о морских границах между СССР и США.
Шоу-бизнес
Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах
Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.