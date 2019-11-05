Петербургский ФК "Зенит" потерпел поражение от немецкого "Лейпцига" в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:0 в пользу "Лейпцига". На пятой добавленной к первому тайму минуте гостей вывел вперед гол Диего Демме.

Космос «Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.

Политика Зеленского шокировала ситуация на харьковских оборонных заводах Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что находится в шоке от проблем на харьковских заводах, входящих в государственный концерн «Укроборонпром», и поручил правительству разобраться в ситуации.

Общество Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.

Наука Изучено влияние бессонных ночей на префронтальную кору Выяснилось, что повышенная тревожность после бессонной ночи сопровождается снижением активности медиальной префронтальной коры и ослаблением связи между ней и отделами мозга.

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили показал, как его сын танцует лезгинку Продюсер показал, как его сын танцует лезгинку. У Резо Гигинеишвили двое детей: сын и дочь, которые рождены в браке с Надеждой Михалковой.

Экономика Малый бизнес приблизился к стагнации Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.

Армия и оружие Индия намерена расширять военное сотрудничество с Россией Индия нацелена на дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества с Россией, укрепление связей между компаниями военно-промышленного комплекса (ВПК) двух стран, заявил министр обороны Раджнатх Сингх.

Футбол «Шахтер» спасся от поражения в матче с загребским «Динамо» Загребское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с донецким «Шахтером» (3:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Экономика Эксперты рассказали, как изменились цены на отели в Турции Высокий сезон в Турции становится длиннее, о чем свидетельствует растущая в сентябре заполняемость отелей и стоимость номеров, сообщает АТОР.

Здоровье Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.

Политика «Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.

Происшествия В России задержаны 16 кредитных мошенников Полицейские задержали 16 человек. Они подозреваются в мошенничестве с кредитами в нескольких регионах России.

Шоу-бизнес У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.

Происшествия В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом, из них десять человек госпитализировали.

Общество Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.

Наука Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.

Политика Россия отказалась взаимодействовать с США по вопросу нефти в Сирии Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва никак не будет взаимодействовать с США по вопросу нефтяных полей Сирии.

Кино У Пингвина в новом «Бэтмене» может оказаться лицо Колина Фаррелла Пингвина в новой версии «Бэтмена» может сыграть Колин Фаррелл, пишет Variety. На роль дворецкого претендует Энди Серкис.

Здоровье Минздрав уточнил критерии появления на свет детей Поправки Минздрава касаются первого критерия: ранее отдельно перечислялся срок беременности (22 недели и более), отдельно — вес ребёнка (500 грамм и более).

Происшествия Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.

Общество В Москве проходит репетиция марша в честь годовщины Парада 1941 года На Красной площади проходит репетиция марша в честь 78-й годовщины Парада, прошедшего в Москве 7 ноября 1941 года.