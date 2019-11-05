Лига чемпионов

Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт«Зенит» вновь проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов

Петербургский ФК "Зенит" потерпел поражение от немецкого "Лейпцига" в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:0 в пользу "Лейпцига". На пятой добавленной к первому тайму минуте гостей вывел вперед гол Диего Демме.
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«Зенит» уступил «Лейпцигу» в четвёртом туре ЛЧ

RT на русском05 ноября в 16:33

«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в Петербурге

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«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в ЛЧ со счетом 0:2

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«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

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Даже две победы не гарантируют «Зениту» плей-офф Лиги чемпионов

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«Зенит» не спас VAR, не помогло и капитанство Дзюбы. Нужно признать, что сейчас «Лейпциг» сильнее

Матч ТВ05 ноября в 15:48
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«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства

Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
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Goroday.ru вчера в 01:11
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Индия намерена расширять военное сотрудничество с Россией

Индия нацелена на дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества с Россией, укрепление связей между компаниями военно-промышленного комплекса (ВПК) двух стран, заявил министр обороны Раджнатх Сингх.
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Футбол

«Шахтер» спасся от поражения в матче с загребским «Динамо»

Загребское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с донецким «Шахтером» (3:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Высокий сезон в Турции становится длиннее, о чем свидетельствует растущая в сентябре заполняемость отелей и стоимость номеров, сообщает АТОР.
РИА Новости вчера в 22:20
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В Забайкалье расстрелявший сослуживцев солдат увиделся с отцом

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Lenta.ru вчера в 07:42
Происшествия

В России задержаны 16 кредитных мошенников

Полицейские задержали 16 человек. Они подозреваются в мошенничестве с кредитами в нескольких регионах России.
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СК назвал версию покушения на адвоката в Кемерово

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У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
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В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом

В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом, из них десять человек госпитализировали.
RT на русском вчера в 23:29
Общество

Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

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Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Политика

Россия отказалась взаимодействовать с США по вопросу нефти в Сирии

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва никак не будет взаимодействовать с США по вопросу нефтяных полей Сирии.
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Минздрав уточнил критерии появления на свет детей

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На Красной площади проходит репетиция марша в честь 78-й годовщины Парада, прошедшего в Москве 7 ноября 1941 года.
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Нева Спорт вчера в 07:31
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Под Саратовом по вине пьяного водителя погибла беременная женщина

Сегодня ночью в Саратовском районе в аварии погибла беременная женщина. Об этом сообщает областная служба спасения.
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