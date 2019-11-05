Лига чемпионов
Интерфакс-Спорт«Зенит» вновь проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов
Петербургский ФК "Зенит" потерпел поражение от немецкого "Лейпцига" в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:0 в пользу "Лейпцига". На пятой добавленной к первому тайму минуте гостей вывел вперед гол Диего Демме.
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