Лига чемпионов
Радио Зенит«Зенит» уступил «Лейпцигу», но продолжает бороться за выход в плей-офф
Матч 4 тура группового этапа Лиги чемпионов прошел в Петербурге и завершился со счетом 0:2. В самой концовке первого тайма наша команда пропустила после штрафного удара.
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