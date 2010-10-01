Лига чемпионов

Радио ЗенитРадио Зенит«Зенит» уступил «Лейпцигу», но продолжает бороться за выход в плей-офф

Матч 4 тура группового этапа Лиги чемпионов прошел в Петербурге и завершился со счетом 0:2. В самой концовке первого тайма наша команда пропустила после штрафного удара.
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