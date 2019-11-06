«Зенит» дома потерпел второе поражение в противостоянии с немецким клубом «РБ Лейпциг» на групповом этапе Лиги чемпионов. В первой игре, которая прошла в Германии, был зафиксирован счёт 2:1 в пользу немецкого коллектива. В этот раз гости отправили в ворота соперника два безответных мяча.

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Армия и оружие Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.