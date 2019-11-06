Лига чемпионов
Metaratings«Зенит» вновь проиграл «РБ Лейпцигу» в Лиге чемпионов
«Зенит» дома потерпел второе поражение в противостоянии с немецким клубом «РБ Лейпциг» на групповом этапе Лиги чемпионов. В первой игре, которая прошла в Германии, был зафиксирован счёт 2:1 в пользу немецкого коллектива. В этот раз гости отправили в ворота соперника два безответных мяча.
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