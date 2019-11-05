Лига чемпионов

MetaratingsMetaratings«Зенит» вновь проиграл «РБ Лейпцигу» в Лиге чемпионов

«Зенит» дома потерпел второе поражение в противостоянии с немецким клубом «РБ Лейпциг» на групповом этапе Лиги чемпионов. В первой игре, которая прошла в Германии, был зафиксирован счёт 2:1 в пользу немецкого коллектива. В этот раз гости отправили в ворота соперника два безответных мяча.
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«Зениту» надо принять свою слабость. Событие 4-го тура Лиги чемпионов

Sportbox.RU01:39

«Лейпциг» вынес приговор российскому футболу. Главный вывод из матчей «Зенита»

Советский спортвчера в 07:41

«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в Петербурге

Sport24.ru05 ноября в 14:50

«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в ЛЧ со счетом 0:2

Телеканал Санкт-Петербург05 ноября в 15:09

«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов

Невские Новости05 ноября в 14:54

«Зенит» опять проиграл в ЛЧ, феерия «Челси» и «Аякса», победы «Боруссии» и «Ливерпуля», Фомин и Чистяков в сборной России и другие новости утра

Sports.ru05 ноября в 23:00

Крутой баннер «Зенита» с медведем и бодание Дзюбы с соперником. Фото с матча ЛЧ

Чемпионатвчера в 01:00
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Футбол

«Локомотив» уступил «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов

ФК «Локомотив» уступил «Ювентусу» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
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Американский истребитель выронил учебную ракету в полёте над Японией

Американский истребитель F-16, выполняя тренировочный полёт над японской префектурой Аомори, выронил учебную ракету.
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Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
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Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.
Газета.Ru вчера в 04:16
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Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Шоу-бизнес

Бузова откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии

Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.
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Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 05 ноября в 16:21
Политика

Украина закрыла КПП на границе с Крымом

Украина сегодня в 9:20 мск в одностороннем порядке закрыла автомобильный пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом и перестала пускать на полуостров людей со стороны России.
BFM.ru 02:35
Гаджеты

Vivo представила новый смартфон Vivo Y19

Китайский бренд Vivo намерен в ближайшее время начать продажи новинки смартфона Vivo Y19, который поступит на рынок по цене от 15 тысяч рублей.
Vevby.ru вчера в 01:13
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Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии

Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
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Интернет

В WhatsApp обновили настройки приватности

В настройках мессенджера нужно перейти в раздел "Приватность/Конфиденциальность", а затем "Группы".
Регион online 02:24
Политика

Комиссия Госдумы даст оценку выступлению депутата Рашкина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по этике по факту скандального выступления депутата от КПРФ Валерия Рашкина, сообщает Regnum.
РИАМО вчера в 03:22
Общество

Harper Collins назвало «климатическую забастовку» словосочетанием года

Издательство Harper Collins, выпускающее толковый словарь английского языка, назвало словосочетанием 2019 года выражение climate strike ("климатическая забастовка").
ТАСС вчера в 19:26
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На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года

Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Шоу-бизнес

Наташа Королева потеряла ребенка

46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр вчера в 07:05
Политика

Россия и Казахстан определили границу между странами

РИА Новости 02:29
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Общество

Роспотребнадзор выявил на российской границе 1806 инфицированных людей

Эксперты Роспотребнадзора выявили на границе России 1,8 тысячи человек с подозрениями на инфекционные заболевания.
ТК Звезда 03:41
Кино

Коллекция плакатов к фильмам о Бонде продана за 300 тыс. долларов

Российская газета 02:56
Наука

Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет

Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
RT на русском 03:04
Политика

Украина призвала The New York Times исправить карту страны без Крыма

Украинское посольство в Вашингтоне призвало газету The New York Times, опубликовавшую карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
РИА Новости 02:48
Армия и оружие

Российско-турецкий патруль забросали камнями в Сирии

Военное дело вчера в 01:18
Технологии

«Росатом» хочет создать квантовый компьютер за 24 миллиарда рублей

Госкорпорация «Росатом» разрабатывает отечественный квантовый компьютер, сообщают «Ведомости».
Computerworld Россия 03:17
Происшествия

В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе

На нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске произошел пожар, пострадали пять человек, возгорание локализовали, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
РБК 02:22
Общество

РКН удалил оскорбительное изображение триколора с сайта LiveInternet

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России потребовал удалить оскорбительное изображение флага России со страницы портала LiveInternet.ru.
Ридус 03:16
Общество

МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru вчера в 00:33
Происшествия

Светова отпустили после допроса в Следственном комитете

Допрос члена Либертарианской партии Михаила Светова окончился в ночь на 7 ноября, после чего его отпустили.
РБК 02:00
Происшествия

МВД разоблачило группу кредитных мошенников

В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 22:02
Шоу-бизнес

Леди Гага раскрыла правду о романе с Брэдли Купером

Американская певица и актриса Леди Гага прокомментировала слухи о романе с актером Брэдли Купером.
Москва 24 03:10
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