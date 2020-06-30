Коронавирус
Sport24.ru«Зенит» во второй раз оштрафовал Азмуна за нарушение самоизоляции
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун во второй раз оштрафован клубом за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса. Накануне в интернете появился видеоролик, на котором Азмун сидит в ресторане с компанией друзей.
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Происшествия
Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
РИА Новости 23:17
Шоу-бизнес
Соловьев заявил об уничтожении Собчак его бывшей соведущей
«Анна Борисовна выиграла в одну калитку, она просто уничтожила Собчак, взяла и разорвала», — заявил Соловьев и пригласил Шафран выйти к нему в эфир.
Lenta.ru 08:30
Футбол
«Рубин» выплатил агентам более 203 миллионов рублей в 2019 году
По сведениям документа, опубликованного на сайте РФС, казанский клуб выплатил агентам и посредникам игроков более 203,3 млн рублей.
Татар-информ 16:52
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета 06:54
Футбол
Диего Марадона может возглавить сборную Испании
Легендарный аргентинский футболист, а ныне главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона может возглавить сборную Испании, сообщает Infobae.
Чемпионат 22:39
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
Evo-rus.com 12:36
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Наука
Ученые оценили долю первичной коры Земли в современной мантии планеты
Ученые считают, что происходит движение через мантию, подобно тому, как на нерестилище возвращается лосось.
Evo-rus.com вчера в 06:07
Общество
В России стартовал второй этап выплат семьям с детьми
23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о второй единовременной выплате в 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
Lenta.ru 23:00
Происшествия
В Иркутской области за сутки 233 случая заражения коронавирусом и 3 летальных исхода
По данным на утро 1 июля, в Иркутской области подтверждено 7786 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тайшет24 23:17
Культура
Лапунов назвал реалистичным фильм HBO о пытках гомосексуалов в Чечне
Как сообщал "Кавказский узел", HBO сняла фильм "Добро пожаловать в Чечню", который рассказывает об ЛГБТ-активистах, работающих под прикрытием, чтобы помочь жителям Чечни избежать преследования за сексуальную ориентацию, получить визу и убежище.
Кавказский узел 16:41
Игры
PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков для консоли PlayStation 4
Новая игровая приставка PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков, предназначенных для консоли PlayStation 4. Данную информацию подтвердила японская компания-производитель электроники Sony.
UfacityNews.ru 16:47
Здоровье
Вирусологи предложили тактику «трех Т» из-за вспышки вируса в Казахстане
Как пояснил в разговоре с РБК вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Альберт Альтштейн, о появлении «иного злого штамма вируса» в Казахстане речи не идет.
РБК 20:00
Авто
В России представлен китайский минивэн за 3,5 млн рублей
Китайский бренд GAC представил в России минивэн GAC GN8. Презентация новинки прошла в онлайн-формате.
Южный автомобиль 15:02
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru 19:17
Технологии
Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
ToDay News Ufa вчера в 03:49
Экономика
Насколько для рязанцев подорожает коммуналка
За последние месяцы многие рязанцы потеряли доходы, а некоторые, и вовсе лишились работы.
КП - Рязань 07:57
Общество
Режим общей самоизоляции отменили в Новосибирской области с 1 июля
В Новосибирской области отменили режим общей самоизоляции, об этом сообщается на сайте правительства региона.
АиФ Новосибирск 22:46
Общество
Сахалинские врачи берут у больных ковидом и анализы, и бюллетени
Для находящихся в лечебных учреждениях и изолированных от остального мира сахалинцев, рассказала председатель комиссии Виктория Черкасова, были созданы временные участки, роль работников которых взяли на себя врачи.
Сахалин.Инфо 21:07
Происшествия
Мать школьницы из Перми рассказала, как учитель домогался ее дочери
Мать девочки рассказала, что во время урока мужчина заставил ее дочь заниматься в другом кабинете, а сам оставил других учеников одних.
ФАН 23:04
Музыка
Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Количество просмотров клипа южнокорейской группы Blackpink на песню How You Like That превысило предыдущий рекорд K-Pop-коллектива BTS по числу просмотров на YouTube.
Известия 19:38
Армия и оружие
На параде Победы впервые показали РСЗО «Торнадо-С»
По Красной Площади впервые прошла реактивная система залпового огня «Торнадо-С» РСЗО «Торнадо-С».
Территория новостей 06:49
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Политика
Совет Безопасности ООН не поддержал призыв к санкциям против Ирана
Госсекретарь США Майкл Помпео выступил перед членами Совета Безопасности ООН онлайн с призывом о том, что необходимо возобновить санкции против Ирана.
Невские Новости 18:24
Кино
От «Академии „Амбрелла“» до «Дивного нового мира»: 13 сериалов июля 2020-го
С 16 июля «Проклятая» / Cursed, премьера (Netflix) Фэнтези-сериал из вселенной легенд про короля Артура, но рассказанный с точки зрения юной Нимы, которая ему помогает.
Собака.ru 13:45
Авто
Запрет на праворульные машины вступил в силу в РФ с 1 июля
Запрет на ввоз праворульных машин вступил с 1 июля в России.
News.ru 19:26
Финансы
Акции «Полиметалла» могут возобновить среднесрочный рост
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ОГК-2 (+2,58%) и котировки Полюса (+2,10%). Бумаги Полиметалла прибавили 1,73%.
ПРАЙМ вчера в 09:05