Нападающий «Зенита» Сердар Азмун во второй раз оштрафован клубом за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса. Накануне в интернете появился видеоролик, на котором Азмун сидит в ресторане с компанией друзей.

«Зенит» во второй раз оштрафовал Азмуна за нарушение самоизоляции

Шоу-бизнес Соловьев заявил об уничтожении Собчак его бывшей соведущей «Анна Борисовна выиграла в одну калитку, она просто уничтожила Собчак, взяла и разорвала», — заявил Соловьев и пригласил Шафран выйти к нему в эфир. 9

Футбол Диего Марадона может возглавить сборную Испании Легендарный аргентинский футболист, а ныне главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона может возглавить сборную Испании, сообщает Infobae.

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 352

Наука Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1. 599

Общество Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи. 4,8K

Наука Ученые оценили долю первичной коры Земли в современной мантии планеты Ученые считают, что происходит движение через мантию, подобно тому, как на нерестилище возвращается лосось.

Общество В России стартовал второй этап выплат семьям с детьми 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о второй единовременной выплате в 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. 42

Происшествия В Иркутской области за сутки 233 случая заражения коронавирусом и 3 летальных исхода По данным на утро 1 июля, в Иркутской области подтверждено 7786 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Культура Лапунов назвал реалистичным фильм HBO о пытках гомосексуалов в Чечне Как сообщал "Кавказский узел", HBO сняла фильм "Добро пожаловать в Чечню", который рассказывает об ЛГБТ-активистах, работающих под прикрытием, чтобы помочь жителям Чечни избежать преследования за сексуальную ориентацию, получить визу и убежище. 9

Здоровье Вирусологи предложили тактику «трех Т» из-за вспышки вируса в Казахстане Как пояснил в разговоре с РБК вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Альберт Альтштейн, о появлении «иного злого штамма вируса» в Казахстане речи не идет.

Культура Умер российский актер Виктор Проскурин Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда. 117

Технологии Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных. 225

Экономика Насколько для рязанцев подорожает коммуналка За последние месяцы многие рязанцы потеряли доходы, а некоторые, и вовсе лишились работы.

Общество Сахалинские врачи берут у больных ковидом и анализы, и бюллетени Для находящихся в лечебных учреждениях и изолированных от остального мира сахалинцев, рассказала председатель комиссии Виктория Черкасова, были созданы временные участки, роль работников которых взяли на себя врачи.

Происшествия Мать школьницы из Перми рассказала, как учитель домогался ее дочери Мать девочки рассказала, что во время урока мужчина заставил ее дочь заниматься в другом кабинете, а сам оставил других учеников одних.

Политика Совет Безопасности ООН не поддержал призыв к санкциям против Ирана Госсекретарь США Майкл Помпео выступил перед членами Совета Безопасности ООН онлайн с призывом о том, что необходимо возобновить санкции против Ирана. 106

Кино От «Академии „Амбрелла“» до «Дивного нового мира»: 13 сериалов июля 2020-го С 16 июля «Проклятая» / Cursed, премьера (Netflix) Фэнтези-сериал из вселенной легенд про короля Артура, но рассказанный с точки зрения юной Нимы, которая ему помогает.