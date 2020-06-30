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Sport24.ru«Зенит» во второй раз оштрафовал Азмуна за нарушение самоизоляции
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун во второй раз оштрафован клубом за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса. Накануне в интернете появился видеоролик, на котором Азмун сидит в ресторане с компанией друзей.
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Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун второй раз оштрафован футбольным клубом за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе "сине-бело-голубых".РИА Новостивчера в 14:18
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