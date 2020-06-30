Нападающий «Зенита» Сердар Азмун второй раз оштрафован клубом за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости». Ранее в соцсети попало видео, на котором запечатлен иранский форвард, находившийся в кафе.

«Зенит» во второй раз оштрафовал Азмуна за нарушение самоизоляции

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