Лига чемпионов
Матч ТВ«Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» потерпел поражение в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов от «Лейпцига». Встреча завершилась со счетом 0:2. В первом тайме гости сумели забить два гола, из которых засчитан был лишь один.
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Тактика Семака не сработала. Саксонские «быки» снова перехитрили питерских «львов»
Спорт уик-энд05 ноября в 18:29
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