РПЛ

RuNews24.ruRuNews24.ru«Зенит» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА

Зенит — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
45′+1′
Никола Влашич
52′
Яка Бийол
54′
Яка Бийол
55′
Вадим Карпов
60′
Ильзат Ахметов
Кирилл Набабкин
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
60′
64′
Иван Обляков
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
67′
Александр Ерохин
73′
78′
Федор Чалов
Константин Кучаев
Сердар Азмун
86′
Юрий Жирков
Роберт Мак
89′
90′+2′
Иван Обляков
Седрик Гогуа
Дуглас Сантос
90′+4′
Вильмар Барриос
90′+6′
90′+6′
Марио Фернандес
ЦСКА занимает пятое место в таблице, набрав дет 27 очков после 15 встреч. В следующем туре 10 ноября «Зенит» на выезде встретится с тульским «Арсеналом», до этого 5 ноября «Зенит» примет немецкий «Лейпциг» в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.
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