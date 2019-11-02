ЦСКА занимает пятое место в таблице, набрав дет 27 очков после 15 встреч. В следующем туре 10 ноября «Зенит» на выезде встретится с тульским «Арсеналом», до этого 5 ноября «Зенит» примет немецкий «Лейпциг» в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Зенит» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА

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