Известно, что петербургские спортсмены выйдут на поле в лазурной форме, вратарь наденет черную. Гости же выбрали рубиновую форму, их голкипер – зеленую. На игре ожидается до 45 тысяч зрителей, казанских футболистов поддержат до 100 болельщиков.

«Зенит» выйдет на матч с казанским «Рубином» в лазурном

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