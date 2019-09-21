РПЛ
Петербургский дневник«Зенит» выйдет на матч с казанским «Рубином» в лазурном
Зенит
|Вратарь
99
|Защитник
3
6
19
44
|Полузащитник
5
14
17
27
|Нападающий
11
22
Рубин
|Вратарь
22
|Защитник
3
5
29
33
|Полузащитник
6
10
18
88
|Нападающий
8
12
Известно, что петербургские спортсмены выйдут на поле в лазурной форме, вратарь наденет черную. Гости же выбрали рубиновую форму, их голкипер – зеленую. На игре ожидается до 45 тысяч зрителей, казанских футболистов поддержат до 100 болельщиков.
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