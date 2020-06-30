Коронавирус

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-Петербург«Зенит» второй раз оштрафовал Азмуна за нарушение самоизоляции

Отмечается, что после серьезного разговора Азмун извинился перед командой. Это уже второе подобное нарушение, которое допустил форвард сине-бело-голубых. Ранее КДК РФС дважды оштрафовал Азмуна за нарушение регламента.
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Общество

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В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

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Авто

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Общество

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Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он традиционно голосует на выборах, пишет РИА Новости.
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Общество

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В Москве за сутки выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 за три месяца, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
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С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
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Китай ввел ограничения на работу ряда американских СМИ

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На роль претендуют Кристиан Бэйл и Майкл Китон, ранее уже игравший супергероя в картинах «Бэтмен» 1989 года и «Бэтмен возвращается» 1992 года.
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Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
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Беглов прокомментировал нападение на журналиста во время голосования

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