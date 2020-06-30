Коронавирус
Телеканал Санкт-Петербург«Зенит» второй раз оштрафовал Азмуна за нарушение самоизоляции
Отмечается, что после серьезного разговора Азмун извинился перед командой. Это уже второе подобное нарушение, которое допустил форвард сине-бело-голубых. Ранее КДК РФС дважды оштрафовал Азмуна за нарушение регламента.
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