Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун второй раз оштрафован футбольным клубом за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе "сине-бело-голубых".

с чего всё началось

Отмечается, что после серьезного разговора Азмун извинился перед командой. Это уже второе подобное нарушение, которое допустил форвард сине-бело-голубых. Ранее КДК РФС дважды оштрафовал Азмуна за нарушение регламента.

«Зенит» второй раз оштрафовал Азмуна за нарушение самоизоляции

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