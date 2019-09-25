Футбол

РБКРБК«Зенит» одержал волевую победу над «Енисеем» в Кубке России

Енисей — Зенит
1 – 2
Матч завершён
Кубок России, 1/16 Финала, сегодня
Красноярск, Стадион «Центральный»
Константин Савичев
14′
58′
Алексей Сутормин
63′
Роберт Мак
Матч 1/16 финала Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Енисеем» завершился волевой победой петербургского клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Центральный». Судил игру арбитр из Смоленска Николай Волошин. Хозяева вышли вперед уже на 14-й минуте.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

«Зенит» одержал волевую победу над «Енисеем» в матче Кубка России

Чемпионат10:22

Красноярские кочки: как «Зенит переплыл «Енисей» в Кубке

Нева Спорт11:06

«Енисей» – «Зенит»: прогноз на футбол от Владислава Радимова

Legalbetвчера в 02:18

Сутормин и Мак забили за «Зенит» во втором матче подряд

Sports.ru09:59

Малой кровью: что узнал Семак в Красноярске

Спорт день за днем11:24

Хладнокровие дубля. «Зенит» вторым составом прошел «Енисей»

Спорт-Экспресс11:45

«Енисей» — «Зенит» — 1:2. Видеообзор матча

Sport24.ru12:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 12:28, Вашингтон
Политика

Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.
РБК 09:53
Происшествия

В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым

24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета 07:57
Шоу-бизнес

Юрий Лоза поделился «эротичным» фото с пляжа

Словом, опять всех корректно приструнил.
Российская газета 05:56
Политика

Германия получила послание Путина по РСМД

В Германии получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
RT на русском 09:18
Политика

Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru 10:06
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Происшествия

Следователь по делу актера Устинова решил уволиться

РБК 12:15
Происшествия

В ДНР эвакуируют жителей пригорода Донецка из-за пожара на заводе

РИА Новости 06:14
Шоу-бизнес

Кристина Асмус намекнула на расставание с Гариком Харламовым

Слухи о разводе 31-летней Кристины Асмус с 38-летним Гариком Харламовым появились несколько месяцев назад.
Киноафиша России 10:43
Космос

С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»

Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур.
Известия 10:30
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского до 12 ноября.
ТАСС 11:21
Политика

В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт

Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
РИА Новости 03:29
Общество

МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Здоровье

В куркуме обнаружен ядовитый свинец

Оказалось, что в полезной куркуме может содержаться ядовитый свинец. Свинец является опасным веществом для здоровья человека.
Дни24 11:32
Общество

Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

Газета.Ru 10:54
Политика

Путин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы

Президент Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу.
Интерфакс 05:35
Политика

Трамп прокомментировал публикацию разговора с Зеленским

Ранее администрация президента США Дональда Трампа опубликовала на сайте Белого дома полную стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Rambler News Service 12:11
Происшествия

В Кирове предотвращено массовое убийство в школе

В Кирове удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ, сообщил заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров.
Znak.com вчера в 05:55
Экономика

Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании

Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Политика

Россия не собирается расширять список поставщиков газа на Украину

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия не планирует изменять законодательство и разрешать экспорт газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».
Суть событий вчера в 15:18
Экономика

Саратовская область выделит на реализацию нацпроектов 170 млрд рублей

REGNUM 06:24
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости 09:25
Кино

Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor вчера в 21:15
Здоровье

Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor 23 сентября в 19:53
Политика

Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН

Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня вчера в 09:58
Общество

Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар

Известного американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска пригласили на экономический форум "Дело за малым", который состоится в Краснодаре 18 и 19 октября.
Российская газета 05:10
Кино

«Игра престолов» завоевала «Эмми» как лучший драматический сериал

Лучшим драматическим сериалом по версии премии «Эмми» стала «Игра престолов».
Росбалт 22 сентября в 23:59
Политика

Путин призвал не забрасывать отрасли экономики деньгами

Как ранее в ходе совещания отметил министр экономического развития Максим Орешкин, бюджетные расходы выполняются полностью по графику.
РИА Новости 10:10
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о сбитых вблизи базы Хмеймим дронах боевиков

О дронах боевиков, сбитых на подлете к российской военной базе Хмеймим в Сирии, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Экономика сегодня вчера в 00:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное