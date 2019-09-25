Футбол
Петербургский дневник«Зенит» выиграл у «Енисея» в Кубке России
Константин Савичев
|14′
|58′
Алексей Сутормин
|63′
Роберт Мак
В 1/8 финала розыгрыша престижного трофея "Зенит" встретится с еще одним представителем ФНЛ – "Томью" из Томска, одержавшей на своем поле победу над "Тамбовом" со счетом 4:0.
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