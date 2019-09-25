В 1/8 финала розыгрыша престижного трофея "Зенит" встретится с еще одним представителем ФНЛ – "Томью" из Томска, одержавшей на своем поле победу над "Тамбовом" со счетом 4:0.

«Зенит» выиграл у «Енисея» в Кубке России

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Политика Минюст США не увидел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского Министерство юстиции США рассмотрело содержание телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмма которого была опубликована 25 сентября, и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.

Шоу-бизнес Сын Гарри и Меган впервые появился на публике Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.

Политика Соловьев призвал ввести санкции против Украины Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского на выступлении в ООН.

Экономика Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20% По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).

Происшествия У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.

Политика Лавров: Россия не собирается нарушать мораторий на ядерные испытания Выступая на 11-й конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ в Нью-Йорке, глава российской дипломатии отметил, что РФ будет придерживаться моратория на ядерные испытания, если остальные страны также будут его соблюдать, передает РИА "Новости".

Политика Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.

Шоу-бизнес Джессика Симпсон сбросила 45 килограммов после родов Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов за полгода после рождения третьего ребенка.

Политика Кристалина Георгиева стала главой МВФ В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.

Космос С Байконура стартовала последняя в серии ракета «Союз-ФГ» Последняя ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» стартовала в 16:57 мск с космодрома Байконур.

Происшествия Похититель картины Куинджи получил 3 года колонии строгого режима Как сообщалось, в ходе прений сторон накануне государственный обвинитель просила приговорить Чуприкова к четырем годам колонии строгого режима.

Политика Зеленский в шутку предложил Трампу не общаться по телефону Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой США Дональдом Трампом пошутил, что двум лидерам лучше беседовать перед камерами, чем по телефону.

Политика Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело Для «женского обеда» украинская первая леди выбрала брючный костюм-тройку нежного голубого цвета, надев под пиджак жилетку на голое тело.

Здоровье Челябинский минздрав не заметил снижения зарплат медиков В челябинской Сатке не выявлено снижения зарплат сотрудников местной скорой помощи за период с 1 января 2018-го до 31 августа 2019 года.

Происшествия В Кирове предотвратили массовое убийство в одной из школ В Кирове сотрудники правоохранительных органов предотвратили массовое убийство в школе.

Здоровье В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии, 22 сентября сообщила Daily Mail со ссылкой на врачей штата Раджастан.

Армия и оружие СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.

Общество Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.

Энергетика Дания попала в газовую зависимость от России На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.

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Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк составила завещание Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.

Экономика Определена дата начала обязательной маркировки молочной продукции Российский премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее введение обязательной маркировки молочных продуктов, еще в середине июля 2019 года.