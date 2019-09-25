Футбол

Радио ЗенитРадио Зенит«Зенит» обыграл красноярский «Енисей»

Енисей — Зенит
1 – 2
Матч завершён
Кубок России, 1/16 Финала, сегодня
Красноярск, Стадион «Центральный»
Константин Савичев
14′
58′
Алексей Сутормин
63′
Роберт Мак
Матч 1/16 Кубка России завершился со счетом 2:1. Его на 14-й минуте открыл полузащитник хозяев Константин Савичев, он забил с дальней дистанции. Полузащитник сине-бело-голубых Алексей Сутормин реализовал пенальти на 58-й минуте, сравняв счет.
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