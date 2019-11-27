Назначен новый главный тренер – француз Руди Гарсия, известный по работе с клубами «Лилль», «Рома» и «Марсель». Он выигрывал с «Лиллем» чемпионат и Кубок Франции, занимал с «Ромой» второе место в итальянской серии А, а с «Марселем» дошел до финала Лиги Европы.

«Зенит» выиграл у «Лиона» и вышел на второе место в группе

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