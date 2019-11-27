Лига чемпионов
Петербургский дневник«Зенит» выиграл у «Лиона» и вышел на второе место в группе
Назначен новый главный тренер – француз Руди Гарсия, известный по работе с клубами «Лилль», «Рома» и «Марсель». Он выигрывал с «Лиллем» чемпионат и Кубок Франции, занимал с «Ромой» второе место в итальянской серии А, а с «Марселем» дошел до финала Лиги Европы.
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Футбол
Путин: РФ сделает все, чтобы не подвести болельщиков и игроков на ЕВРО
Россия сделает все, чтобы не подвести УЕФА, болельщиков и игроков во время проведения в Петербурге игр чемпионата Европы по футболу в 2020 году, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом УЕФА Александером Чеферином.
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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
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Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской корпорации.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Политика
Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям
Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
Армия и оружие
Россия подарила Киргизии модернизированные вертолёты и РЛС
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Общество
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Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова
На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.
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Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
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Полиция вычислила причастного к убийству главы ингушского центра «Э»
Следствие считает, что к убийству начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева причастен местный житель.
Единоборства
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона
Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Хоккей
Панарин опубликовал коллаж с упавшим на лед Путиным
Армия и оружие
Гиперзвуковая ракета «Циркон» рушит морское господство Запада
Информация о скорой постановке на вооружение Военно-морского флота России новейших гиперзвуковых противокорабельных крылатых ракет 3M22 «Циркон» вызвала на Западе состояние, близкое к панике.
Общество
Обязательную сертификацию лекарств отменили в России
Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Происшествия
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
Энергетика
На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
Футбол
«Барселона» обыграла «Боруссию» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов
«Барселона» одержала победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов.
Футбол
Ливерпуль — Наполи 1:1
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
Музыка
72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети
«Тут же началась травля: мол, у Ротару закончились деньги, она возвращается в Россию на заработки», — рассказал «КП» концертный директор исполнительницы Сергей Лавров.
Футбол
Капитан «Витесса»: «Ради Слуцкого пойду в огонь»
Капитан «Витесса» Брайан Линссен заявил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий не заслуживает критики после четырехматчевой серии из поражений команды в Эредивизие.Я хочу взять на себя ответственность.
Армия и оружие
Россия модернизирует для ОАЭ зенитные комплексы «Панцирь»
В ноябре в ОЭА прошел ависалон Dubai AirShow — 2019, в рамках которого глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев сообщил о переговорах российской стороны ОАЭ по вопросам модернизации экспортной версии зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», стоящих на вооружении арабской страны.
Футбол
Зенит — Лион 2:0
Футбол
Бригада Виталия Мешкова обслужит матч «Зенита» со «Спартаком»
Главный поединок уик-энда, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга на стадионе «Газпром Арена» примет столичный «Спартак», будут обсуживать Виталий Мешков, его ассистентами станут Максим Гаврилин и Алексей Стипиди.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Политика
Apple признала Крым частью Росcии
Ошибка в отображении крымских городов в приложении «Погода» была устранена компанией Apple.
Политика
Украина ввела санкции против работающих в Крыму археологов
Кабмин Украины ввел санкции против археологов, теле- и радиовещателей, а также сотрудников оборонной промышленности РФ, работающих в Крыму.