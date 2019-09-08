Во время перерыва на матчи сборных чемпионом России «Зенит» провел товарищеский матч с «Сочи». Встреча, прошедшая в воскресенье на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге, завершилась победой команды Сергея Семака со счетом 2:1. Хозяева быстро открыли счет: уже на 3-й минуте отличился Алексей Сутормин.

«Зенит» выиграл у «Сочи» в товарищеском матче

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