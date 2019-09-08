Футбол
Sport24.ru«Зенит» выиграл у «Сочи» в товарищеском матче
Во время перерыва на матчи сборных чемпионом России «Зенит» провел товарищеский матч с «Сочи». Встреча, прошедшая в воскресенье на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге, завершилась победой команды Сергея Семака со счетом 2:1. Хозяева быстро открыли счет: уже на 3-й минуте отличился Алексей Сутормин.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 16:20, Вашингтон
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Общество
Вильфанд рассказал о нетипичной для сентября погоде в Москве
«С понедельника и в течение последующих дней четырех, практически до конца рабочей недели, однородный режим погоды: переменная облачность, без осадков, ночные температуры около 8–13 градусов тепла и дневные — до 20–25 градусов тепла», — цитирует Вильфанда ТАСС.
Известия 04:44
Футбол
Гюндоган покинул расположение сборной Германии из-за болезни
Гюндоган уже покинул расположение сборной Германии. Команде предстоит встретиться со сборной Северной Ирландии 9 сентября.
Спорт-Экспресс 11:23
Политика
Данные об итоговой явке в Москве до сих пор не опубликованы
Кандидат в Мосгордуму от 6 округа Евгений Бунимович назвал Мосгоризбирком "проходимцами" за задержку публикации данных о явке на выборы в Москве.
Эхо Москвы 15:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко
Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Происшествия
Инвалида-колясочника сбили в Москве
Газета.Ru 15:27
Политика
Санкт-Петербург показал наименьший результат по данным экзит-поллов
Северная столица показала наименьший результат, выбрать губернатора пришли 23,3%. Самовыдвиженец Александр Беглов, по данным ВЦИОМ, набрал 56% голосов.
АБН 15:52
Политика
Путин и Макрон обсудили судьбу Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 13:57
Политика
Глава Пентагона призвал Россию стать «нормальной страной»
Министр обороны США Майк Эспер заявил, что России нужно начать разделять «западные ценности», если она рассчитывает работать с Вашингтоном.
Московский Комсомолец вчера в 10:58
Космос
Астрономы покажут первый фильм с настоящей черной дырой в 2020 году
Исследователи космоса, которые прошлой весной продемонстрировали первую фотографию черной дыры, принялись за создание фильма с данным объектом.
Discover24 вчера в 06:27
Политика
Восемь кандидатов от КПРФ и трое от «Яблока» могут пройти в Мосгордуму
В предыдущем составе Мосгордумы депутатов от «Яблока» не было, а фракция КПРФ состояла из пяти человек.
Ведомости 16:04
Политика
В «Единой России» заявили о большинстве мандатов в 11 заксобраниях
Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что по итогам выборов 8 сентября партия получает большинство депутатских мандатов в 11 законодательных собраниях регионов РФ из 12.
Российская газета 16:09
Финансы
ЦБ ставку снизил, банки — пока нет
Ведущие российские банки пока не планируют снижать ставки по своим накопительным и кредитным продуктам вслед за решением ЦБ.
BFM.ru 01:56
Автоспорт
Пилот «Феррари» Леклер выиграл Гран-при Италии, россиянин Квят сошел
Пилот команды "Феррари" в гонке "Формула-1" Шарль Леклер стал обладателем Гран-при Италии. Для Леклера это вторая победа подряд на Гран-при.
МК-Спорт 10:48
Политика
На выборах главы Курской области лидирует Старовойт
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.
Известия 14:51
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье
7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник вчера в 17:45
Гаджеты
Xiaomi выпустила проекционный дисплей для автомобилей
UfaTime.ru 05:20
Футбол
Сборная Грузии по футболу сыграла вничью с Данией в Тбилиси
Национальная команда Грузии по футболу сыграла в Тбилиси вничью 0:0 с Данией в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
Sputnik Грузия 15:20
Наука
Удаление волос в паху оказалось не связано с ЗППП
Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.
Naked Science 06 сентября в 07:59
Политика
Разницу в обмене заключенными между Украиной и Россией показали на видео
Разницу в обмене между странами показал телеканал RTVI в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 13:19
Футбол
«Бернли» может отменить арендное соглашение по Дринкуотеру из-за драки
Есть вероятность, что руководство "Бернли" откажется от арендной сделки по игроку и вернет хавбека обратно в "Челси".
Soccer.ru 09:30
Фигурное катание
Алина Загитова: «В школе идут на уступки»
Здорово, что школа идет мне на уступки.
Спорт-Экспресс 12:49
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Политика
Памфилова уличила «Голос» в публикации нарушений с прошлых выборов
ЦИК России уличил «Голос» в публикациях на своей карте нарушений записей с прошлых выборов, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
ФАН 12:24