Встречу десятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином» планируют посетить до 45 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба «Зенита». Коллектив из Казани поддержат до ста болельщиков.

Игру «Зенита» и «Рубина» посетят до 45 тысяч зрителей

Все про Спорт ру

Происшествия Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявили обвинение в убийстве коллег Мужчине, подозреваемому в убийстве в Брянске двоих сотрудников спецсвязи, предъявили обвинения. Об этом сообщается на сайте СК.

Армия и оружие Генштаб Украины разрабатывает план разведения сил в Донбассе Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о том, что генеральный штаб вооруженных сил Украины разрабатывает план разведения сил от линии разграничения в Донбассе.

Происшествия В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.

Фигурное катание Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.

Политика Часть украинской делегации собралась на сессию ПАСЕ вопреки бойкоту Депутат Верховной рады из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что часть украинской делегации планирует принять участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Футбол «Манчестер Сити» забил восемь голов «Уотфорду» в АПЛ К 18-й минуте «Манчестер Сити» вел в счете 5:0. Голы на свой счет записали Давид Сильва, Серхио Агуэро, Рияд Марез, Бернарду Силва и Николас Отаменди.

Происшествия Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Албании Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 6 км от албанского города Дуррес. Об этом сообщили в Геологической службе США.

Общество В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад Уточняется, что позже администрация детского сада согласилась принять девочку, но только после проведения операции на сросшихся пальцах рук и ног, чтобы она могла ходить в садик и играть с детьми.

Политика Меланья Трамп не справилась с ножницами на церемонии Сама же первая леди США поступила в неловкой ситуации как подиумная модель: рассмеялась и сделала вид, что ничего страшного не произошло - из положения супруга Трампа вышла, отстегнув один конец ленты от стойки и с улыбкой помахав собравшимся гигантскими предательскими ножницами.

Политика Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским Президент США Дональд Трамп заявил, что история о "разглашении" им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.

Энергетика «Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа "Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.

Армия и оружие Российские истребители помешали Израилю атаковать Сирию Подчеркивается, что два российских истребителя вылетели с авиабазы Хмеймим и направились на юго-восток, чем фактически изменили планы Израиля об ударах.

Наука Октава оказалась культурным феноменом Ученые сравнили музыкальные способности представителей западной культуры и коренных жителей Америки и выяснили, что музыкальная октава и ее восприятие — скорее всего исключительно культурное явление.

Волейбол Волейболисты сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы Мужская сборная России по волейболу победила команду Греции в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в четырех странах.

Космос Специалисты включили основной прибор «Спектра-РГ» Немецкие астрономы сообщили в твиттере об открытии крышек и получении первой информации детекторами телескопа eRosita — главного прибора на борту спутника «Спектр-РГ».

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Наука Водопроводная вода может быть причиной развития рака Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.