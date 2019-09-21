РПЛ

Нева СпортНева СпортИгру «Зенита» и «Рубина» посетят до 45 тысяч зрителей

Зенит — Рубин
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
46′
56′
Евгений Башкиров
Хвича Кварацхелия
Бранислав Иванович
58′
Алексей Сутормин
65′
71′
Александр Ташаев
Вячеслав Подберезкин
Алексей Сутормин
75′
76′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микелтадзе
Далер Кузяев
Роберт Мак
76′
Вильмар Барриос
Клаудио Краневиттер
78′
Роберт Мак
82′
Олег Шатов
87′
90′
Павел Могилевец
Встречу десятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином» планируют посетить до 45 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба «Зенита». Коллектив из Казани поддержат до ста болельщиков.
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