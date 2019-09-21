Команды сыграют в рамках 10 тура РПЛ. Петербургский футбольный клуб "Зенит" выйдет на поле против казанского "Рубина" в лазурной форме. Вратарь будет экипирован в черную форму.

«Зенит» выйдет на игру против «Рубина» в лазурной форме

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