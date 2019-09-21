РПЛ

Piter.tvPiter.tv«Зенит» выйдет на игру против «Рубина» в лазурной форме

Зенит — Рубин
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
46′
56′
Евгений Башкиров
Хвича Кварацхелия
Бранислав Иванович
58′
Алексей Сутормин
65′
71′
Александр Ташаев
Вячеслав Подберезкин
Алексей Сутормин
75′
76′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микелтадзе
Далер Кузяев
Роберт Мак
76′
Вильмар Барриос
Клаудио Краневиттер
78′
Роберт Мак
82′
Олег Шатов
87′
90′
Павел Могилевец
Команды сыграют в рамках 10 тура РПЛ. Петербургский футбольный клуб "Зенит" выйдет на поле против казанского "Рубина" в лазурной форме. Вратарь будет экипирован в черную форму.
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