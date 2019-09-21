РПЛ
Мойка78«Зенит» встретится с «Рубином» на «Газпром Арене»
Ранее «Мойка78» сообщала, что матч 10-го тура Российской премьер-лиги между петербургским футбольным клубом «Зенит» и казанской командой «Рубин» в Петербурге начнется с минуты молчания в память о бывшем игроке сине-бело-голубых Фернандо Риксене.
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Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Газета.Ru вчера в 05:45
Футбол
«Ахмат» и «Крылья Советов» сыграли вничью
Газета.Ru 08:58
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Политика
Вместо новой украинской делегации на сессию ПАСЕ поедет старая
По словам Гончаренко, Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, и таким образом действующим остается старый состав делегации.
Вести.Ru 07:28
Футбол
Евгений Ловчев: Кононов не справился с работой в «Спартаке»
Истина показывает, что Кононов не справился со Спартаком.
Советский спорт 07:00
Политика
Киев объявил о планах продать крейсер «Украина»
Руководитель концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус в интервью Deutsche Welle заявил, что рассчитывает продать «Украину» — единственный ракетный крейсер, которым располагает военный флот этой страны.
РБК вчера в 13:03
Политика
Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил упростить визовый режим со странами Евросоюза.
Политика Сегодня вчера в 06:02
Политика
WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине
Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском 02:25
Общество
Москвичей ожидает мокрый снег и ветер
В воскресенье, 22 сентября, в Москве ожидается мокрый снег и ветер.
Газета.Ru 08:29
Шоу-бизнес
Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк и известный журналист Сергей Майоров заявил, что артистка перенесла вторую операцию.
Газета.Ru 07:25
Хоккей
Промоутер ночного клуба сообщил о $15 тыс. долга Овечкина за вечеринку
Генеральный промоутер и совладелец московского клуба Icon Андреас Лобжанидзе рассказал РБК, что несколько раз устраивал в клубе вечеринки в честь хоккеиста Александра Овечкина.
РБК вчера в 11:15
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 08:19
Происшествия
В Одесской области девять человек погибли в ДТП с маршруткой
Девять человек, по предварительным данным, погибли, двое получили травмы в результате столкновения маршрутки и грузовика в Одесской области, сообщила пресс-служба МВД Украины.
РИА Новости 08:48
Спорт
Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной
Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru 07:18
Финансы
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
С 19 сентября Сбербанк в среднем на 0,3–0,5 п.п. уменьшил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка.
РБК 19 сентября в 08:41
Происшествия
В Екатеринбург привезли детей, облитых горящим маслом в Турции
Мальчики, получившие ожоги раскаленным маслом в Турции, благополучно долетели до Екатеринбурга.
Российская газета 09:22
Шоу-бизнес
Иван Ургант поделился редким фото младшей дочери в день ее рождения
Поклонники уверены, что девочка очень похожа на отца. Российский актер, шоумен, телеведущий Иван Ургант трепетно относится к семье.
Летидор 07:41
Происшествия
Упавший под поезд пассажир остановил движение на серой ветке метро
Вести.Ru 18 сентября в 10:54
Футбол
«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче Лиги Европы
Болгарский «Лудогорец» разгромил московски ЦСКА в первом матче Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 5:1.
МК-Спорт 19 сентября в 16:55
Политика
В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.
Газета.Ru вчера в 15:23
Кино
«Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья»
Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.
iReactor вчера в 15:09
Здоровье
В США врачи обнаружили у женщины синюю кровь
Как пишет Daily Mail, во время взятия анализов медики были шокированы тем, что полученная кровь была темно-синего цвета, а кожа и ногти имели синий оттенок.
Астрахань FM 19 сентября в 07:47
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro вчера в 04:57
Энергетика
Эксперт оценил предложение «Нафтогаза» по транзиту российского газа
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак поделился мнением по поводу расчета компанией "Нафтогаз" тарифов на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины на ближайшие пять лет.
Газета.Ru 06:39
Культура
Похудевшего Александра Семчева не берут на съемки
Резко похудевшего популярного актера Александра Семчева перестали приглашать на съемки.
Вечерний курьер 06:22
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 19 сентября в 08:36
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Турция завершила подготовку к операции в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу о завершении подготовки к проведению возможной операции в Сирии.
ТАСС 07:01
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru вчера в 04:12
Игры
Insurgency: Sandstorm выйдет на консолях весной 2020 года
В посте на Reddit разработчики командного тактического шутера Insurgency: Sandstorm рассказали, что работают над консольной версией игры и планируют выпустить её весной 2020 года.
Игромания.ру 08:10