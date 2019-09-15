Лига чемпионов
Sport24.ru«Зенит» вылетел на матч Лиги чемпионов с «Лионом»
«Зенит» отправился во Францию, где сыграет против «Лиона» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 19:59, Вашингтон
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 12:27
Авто
Тюнеры превратили Mercedes-AMG GT 63 в 900-сильного монстра
Тюнеры из ателье Posaidon представили пакет доработок для седана Mercedes-AMG GT с 4,0-литровым мотором M178.
Тарантас Ньюс 00:15
Политика
Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Авто
Honda готовит к дебюту самый бюджетный кроссовер бренда
Компания Honda уже в следующем году намерена вывести на рынок новый бюджетный кроссовер, который должен стать самым доступным в линейке бренда.
Новые автомобили 14 сентября в 23:44
Армия и оружие
Китайцы предложили России эффективный способ уничтожить авиацию США
Журналисты обильно снабдили материал графикой, демонстрирующей, как будет происходить уничтожение противника российской стороной.
Ferra 07:48
Политика
Назван год перевода россиян на отечественный опиум
Производство российских обезболивающих препаратов из выращенного в России опийного мака начнется ориентировочно в 2021 году.
Lenta.ru 13:26
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 10:13
Авто
Смерть ТагАЗа: как новый автозавод превратился в металлолом
Напомним, ТагАЗ был построен по лицензии южнокорейской компании Daewoo Motors на базе Таганрогского комбайнового завода в 1998 году.
За рулем 07:26
Общество
Актер Александр Паль объявил флешмоб в поддержку Павла Устинова, осужденного на 3,5 года
Росбалт 15:48
Шоу-бизнес
Подробности болезни Заворотнюк: страшный диагноз поставили в Германии еще весной
Московский Комсомолец 14:34
Волейбол
Сборная России одержала 4-ю победу на чемпионате Европы по волейболу
Вторым по результативности стал Дмитрий Волков (15 очков). Сборная России одержала четвертую подряд победу на чемпионате Европы.
РБК 13:26
Политика
В Кремле прокомментировали интеграцию экономик России и Белоруссии
Официальный представитель российского главы Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ об интеграции экономик России и Белоруссии.
Капитал страны 09:12
Политика
Белоруссия раскрыла схему поставок оружия из Украины в Россию
Таможенная служба Белоруссии совместно со специалистами комитета госбезопасности страны раскрыла одну из схем переправки оружия из Украины в Россию транзитом через территорию республики.
РБК 19:44
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 14 сентября в 07:56
Гаджеты
AMD рассказала о своём превосходстве над Intel по соотношению мощности и энергопотребления
Milan будут основаны уже на втором поколении 7-нм технологии AMD и по сравнению с текущим поколением процессоров предоставят не слишком впечатляющую разницу.
Ferra 08:17
Гаджеты
Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире
Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, выяснил портал PhoneArena, который сравнивал стоимость представленных новинок от Apple в разных странах.
РИА Новости 11:50
Политика
СМИ сообщили о шпионаже с дач постпредства России в США
Дачи постпредства России в США, доступ к которым закрыл президент Барак Обама в 2016 году, и некоторые из 35 высланных дипломатов играли ключевую роль в контрразведывательной операции России, сообщает Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников американских спецслужб.
Коммерсантъ 15:42
Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 14 сентября в 04:47
Гаджеты
Обновление Windows 10 «ломает» компьютеры
Windows 10 умеет удивлять и не только при работе, но и при обновлении операционки.
The GEEK 03:43
Экономика
ЦБ: демография продолжит сдерживать экономический рост до 2022 года
Демографическая ситуация продолжит сдерживать экономический рост в 2020–2022 годах, говорится в докладе (.pdf) Банка России.
Коммерсантъ 12:47
Политика
Путин процитировал Коран, говоря об атаках на НПЗ Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с атаками на НПЗ Саудовской Аравии, вспомнил строчки из Корана, в которых говорится о дружбе и прощении.
News.ru 14:41
Происшествия
Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео
Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.
Известия 07:00
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
Происшествия
В центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв
Инцидент произошел в ходе ремонта. Отмечается, что после взрыва произошел пожар на площади 30 квадратных метров.
Газета.Ru 08:22