«Зенит» отправился во Францию, где сыграет против «Лиона» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Зенит» вылетел на матч Лиги чемпионов с «Лионом»

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