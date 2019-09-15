Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ru«Зенит» вылетел на матч Лиги чемпионов с «Лионом»

Лион — Зенит
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Люмьер»
«Зенит» отправился во Францию, где сыграет против «Лиона» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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