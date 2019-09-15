Лига чемпионов
Нева Спорт«Зенит» вылетел в Лион на матч Лиги чемпионов
Петербургский «Зенит» вылетел на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона». Вечером, в 19:30 по московскому времени, сине-бело-голубые проведут пресс-конференцию и тренировку на стадионе «Лиона». Напомним, «Зенит» и «Лион» сыграет 17 сентября во Франции, на стадионе «Парк Олимпик Лионне».
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