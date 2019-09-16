Во Франции состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между местным «Лионом» и петербургским «Зенитом». Матч, который пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лионне», начнется в 19:55 по московскому времени.

«Зенит» сыграет с «Лионом» в групповом этапе Лиги чемпионов

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