Лига чемпионов
Нева Спорт«Зенит» сыграет с «Лионом» в групповом этапе Лиги чемпионов
Во Франции состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между местным «Лионом» и петербургским «Зенитом». Матч, который пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лионне», начнется в 19:55 по московскому времени.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 23:07, Вашингтон
Кино
Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
Kazanfirst.ru 14:18
Политика
Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию
Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию.
Известия 21:52
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru 20:50
Политика
Дания может остановить строительство газопровода «Северный поток — 2»
Прокладка газопровода в Европу по дну Балтийского моря может задержаться на границе территориальных вод Дании, опасается капитан трубоукладочного судна Кенни Хубен, 16 сентября сообщает Reuters.
Красная весна 16:46
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Авто
ВИП-гараж: изучаем, на каких автомобилях ездят депутаты гордумы Екатеринбурга
Сегодня изучим, какие автомобили стоят в гаражах депутатов городской думы Екатеринбурга. Всего у 36 народных избранников есть 51 автомобиль.
Екатеринбург Онлайн 22:30
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда 08:50
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38
Политика
Путин предупредил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния
Президент России Владимир Путин считает, что территорию Сирии недопустимо делить по зонам влияния.
Life.ru 12:59
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Metaratings вчера в 09:48
Футбол
«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче 9-го тура РПЛ
«Ростов» обыграл «Ахмат» из Грозного на домашней арене в игре 9-го тура РПЛ.
1rnd.ru 15:29
Происшествия
Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине
Газета.Ru 22:34
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Политика
Иркутская чиновница уволилась из-за записи с оскорблением тулунчан
Красная весна 04:46
Интернет
Пользователи сообщили о сбое в работе Google
Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.
RT на русском 21:55
Происшествия
Дело об убийстве 12-летней жительницы Забайкалья направлено в суд
Почти год потребовалось следователям Забайкальского края, чтобы передать в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвинённого в убийстве 12-летней школьницы, чей труп после масштабных поисков был найден на одной из автостоянок в Чите осенью 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 23:00
Политика
МС-21 совершил первый международный полет
Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет из аэропорта Жуковский в Стамбул.
Известия 07:14
Игры
Apple запустила игровой сервис Arcade на три дня раньше срока
CyberSport.ru 15:53
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.
RT на русском 21:36
Здоровье
«Рак мозга может развиться за два месяца». Уральский нейрохирург — о болезни Анастасии Заворотнюк
Вся страна обсуждает тяжелую болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк.
Екатеринбург Онлайн 08:05
Общество
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости вчера в 21:36
Культура
В Благовещенске прошла звездная дорожка «Амурской осени»
В этом году по красной дорожке прошли более 100 гостей фестиваля «Амурская осень».
АСН24 14 сентября в 07:10
Футбол
Кокорин и Мамаев выходят на свободу
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.
Вести.Ru 17:11
Общество
Львы смогут очаровать кого угодно, а Водолеям пора раскрыться
Подобрав правильный подход к начальству, вы сможете заложить прочный фундамент для дальнейшего карьерного роста.
Свойкировский.рф 07:59
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 03:21
Футбол
«Боруссия» Д — «Барселона»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Барселоной».
Sport24.ru 17:35
Кино
Данила Козловский снимет фильм про вампиров
Выход фильма запланирован на конец 2020 года.
REGNUM 09:04
Экономика
Минфин предложит акциз на электронные сигареты
Министерство финансов предложит обложить акцизным сбором электронные устройства для курения, заменяющие сигареты, сообщил в субботу "Коммерсантъ".
Интерфакс 13 сентября в 20:59