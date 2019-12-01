Лига чемпионов

Нева СпортНева Спорт«Зенит» вылетел в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»

Игроки, тренерский штаб и персонал петербургского «Зенита» отправились в Лиссабон, где проведут заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
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«Зенит» вылетел в Португалию на матч Лиги чемпионов

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Компания Ford показала «премиальную» версию Vignale для «Фокуса» четвёртого поколения во вседорожном исполнении Active.
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Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
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Рубль повышается к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
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МВФ и Украина договорились о новой помощи на 5,5 миллиарда долларов

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества. Об этом сообщается на сайте президента страны.
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"Мосгорсуд согласился с доводами защиты о незаконности постановления Басманного районного суда от 10 сентября о наложении ареста на имущество по уголовному делу в отношении Абызова", - сказал защитник.
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Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
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Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с журналистами назвал Украину "каким-то местом".
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Семья Фриске обвинила Шепелева в растрате миллионов

Отец покойной певицы Жанны Фриске обвинил ее вдовца Дмитрия Шепелева в растрате наследства маленького сына.
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ЕС вводит новый набор правил для компаний-автопроизводителей.
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Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
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Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что после решения исполкома WADA России следует разобраться с российскими чиновниками, которые отвечают за антидопинговую политику.
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В корпоративном сегменте Western Digital делает ставку на QLC и NVMe

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На Украине оценили потери экономики страны «из-за России»

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал о потерях экономики страны «из-за России».
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ФБР считает стрельбу на военной базе во Флориде терактом

В пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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