«Зенит» вылетел в Москву на матч 11-го тура чемпионата России против «Локомотива», информирует пресс-служба питерцев. Встреча пройдет завтра (начало — в 19.00 по московскому времени).

«Зенит» вылетел в Москву на матч с «Локомотивом»

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