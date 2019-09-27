РПЛ
Спорт-Экспресс«Зенит» вылетел в Москву на матч с «Локомотивом»
«Зенит» вылетел в Москву на матч 11-го тура чемпионата России против «Локомотива», информирует пресс-служба питерцев. Встреча пройдет завтра (начало — в 19.00 по московскому времени).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 14:20, Вашингтон
Политика
Лавров рассказал Помпео о бесполезности американских санкций
25 сентября сообщалось, что российский министр предложил перенести международные мероприятия, такие, как Генассамблея ООН, на более надежные площадки вместо США.
Lenta.ru 13:29
Футбол
Зидан: «Атлетико» считают народной командой? В «Реале» люди тоже много работают
Чемпионат 09:58
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Происшествия
В ЦАР три человека погибли при крушении вертолета
Вертолет ВС Сенегала, выполнявший операцию под руководством миротворческой миссии организации ООН в ЦАР (MINUSCA), потерпел крушение в городе Буар на западе Центральноафриканской республики, в результате три человека погибли, один пострадал, сообщает портал DakarActu со ссылкой на сенегальскую армию.
РИА Новости 12:03
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Общество
Батурина покинула благотворительный фонд мэрии Лондона
Московский Комсомолец вчера в 18:43
Музыка
The Beatles выложили новый клип к 50-летию альбома Abbey Road
The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона "Here Comes The Sun" к 50-летию альбома Abbey Road.
Интерфакс 07:34
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткойнов
В феврале трое сотрудников предприятия были задержаны при попытке несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.
Ведомости 09:59
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Происшествия
Женщины-полицейские в Москве заявили о домогательствах начальства
Главное управление МВД по Москве начало проверку после поступления от сотрудниц полиции жалоб на домогательства со стороны начальства.
Известия 13:36
Политика
МИД России изучит документы Госдумы по Deutsche Welle
Ранее в пятницу глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что информация о нарушении немецкой телекомпанией Deutsche Welle российского законодательства подтвердилась.
ТАСС 08:38
Общество
Шнуров отреагировал на закон о запрете курения на балконах
Как известно, уже с 1 октября этого года курение и приготовление шашлыка на балконах многоквартирных жилых домов окажется под запретом.
Слово и Дело вчера в 13:15
Наука
В России сократилось количество учёных
Количество кандидатов и докторов наук снизилось почти на 5 тысяч человек за период с 2010 по 2018.
Ferra 08:27
Политика
Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Общество
МВД предложило ввести наказание за оскорбления полицейских в интернете
МВД подготовило законопроект, который вводит ответственность за «посягательства на неприкосновенность чести и достоинства» полицейского в интернете.
Ведомости 12:18
Энергетика
Отопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало августа, в рамках подготовки к отопительному сезону компания «Укртрансгаз» выполнила 65% работ по ремонту и модернизации объектов газотранспортной системы (ГТС) Украины.
REGNUM 08:31
Экономика
«Ъ»: россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков
В России летом резко увеличилось число мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные Центробанка.
Ведомости вчера в 21:32
Происшествия
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Во Львове две сотрудницы Госпогранслужбы убили младенца, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
РИА Новости 10:10
Политика
Национальную стрелковую ассоциацию США обвинили в связях с Россией
Финансовый комитет сената США опубликовал материалы, посвящённые расследованию связей Национальной стрелковой ассоциации (NRA) с Россией в преддверии президентских выборов 2016 года.
Life.ru 14:09
Политика
В США обвинили Россию в скандальном разговоре Трампа с Зеленским
Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, по всей видимости, "Россия приложила руку" именно к демократу Нэнси Пелоси, которая и раздула скандал вокруг телефонного разговора лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru 13:32
Экономика
Группа ЭПМ останавливает производство анодов в Челябинске
АО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» (входит в группу ЭПМ) объявил об остановке производства анодов с 1 октября.
Коммерсантъ Челябинск 01:06
Кино
Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» протестуют против «Джокера»
Газета.Ru вчера в 04:02
Политика
Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе
Международный валютный фонд не договорился с Киевом о новой программе кредитования, сообщает «ТАСС» со ссылкой на материалы «Украинских новостей».
Мой Брянск вчера в 09:13
Гаджеты
Core i9-9900KS обойдется покупателям дороже, чем Core i9-9900K
Ранее сообщалось, что новый процессор обойдется покупателям в 500-600 долларов, однако указанная стоимость – рекомендованная цена Core i9-9900K, поэтому вряд ли информация достоверная.
Anonsens 04:37
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» привезли на лечение в Краснодар
В Краснодар из США прилетела полугодовалая Луна Феннер, которую СМИ называли девочкой с «маской Бэтмена».
Инфо24 07:08
Здоровье
В столичных больницах пройдут дни открытых дверей
Вести Подмосковья 00:38
Политика
Bloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США
В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости 13:05
Происшествия
Отец Цоя отреагировал на новую версию его гибели
Отец Виктора Цоя Роберт прокомментировал новую версию экспертов о гибели музыканта, сообщает "Комсомольская правда" в телеграм-канале.
Газета.Ru вчера в 13:41
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11