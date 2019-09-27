РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Зенит» вылетел в Москву на матч с «Локомотивом»

Локомотив — Зенит
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
«Зенит» вылетел в Москву на матч 11-го тура чемпионата России против «Локомотива», информирует пресс-служба питерцев. Встреча пройдет завтра (начало — в 19.00 по московскому времени).
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