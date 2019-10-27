Футбол
Нева Спорт«Зенит» вылетел в Самару на матч с «Крыльями Советов»
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Петербургский «Зенит» отправился в Самару, где сыграет с «Крыльями Советов» в матче четырнадцатого тура Российской Премьер-Лиги. Видео из аэропорта опубликовала пресс-служба команды в «Твиттере». «Отправляемся в Самару», — гласит сообщение клуба.
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Лидер может оказаться третьим… Эксперты дали два разных прогноза на матч «Зенита» в Самаре
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